محافظ أسوان يزور كنيسة الشهيد مارجرجس بكوم أمبو

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان زيارة لكنيسة الشهيد مارجرجس العظيم بمدينة كوم أمبو التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس، وذلك خلال جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة.

يأتي ذلك في ظل حرصه على تعزيز قيم المواطنة وترسيخ روح المحبة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

استقبال حافل يعكس وحدة النسيج الوطنى

وكان فى استقبال محافظ أسوان القمص بيشوي يوحنا راعي الكنيسة، حيث سادت أجواء من الود والمحبة والتقدير المتبادل، بما يجسد الصورة المشرقة لوحدة النسيج الوطني والتلاحم بين أبناء الشعب المصري.

التأكيد على قيم المحبة والتعايش المشترك

أكد المهندس عمرو لاشين أن العلاقات القوية التي تجمع أبناء الوطن بمختلف أطيافهم تمثل أحد أهم ركائز الاستقرار والتنمية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بدعم قيم المواطنة وترسيخ مبادئ الإخاء والتعايش السلمي بين الجميع.

وحدة وطنية

دعم مبادئ المواطنة وتعزيز الروابط الوطنية

أوضح محافظ أسوان أن مثل هذه الزيارات تعكس نهج الدولة في تعزيز الروابط الوطنية بين أبناء المجتمع، وترسيخ قيم المحبة والسلام والتعاون بما يسهم في الحفاظ على تماسك المجتمع المصري وقوته.

التنمية الشاملة وبناء الإنسان

وأشار المحافظ إلى أن جهود التنمية لا تقتصر على تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية فقط، وإنما تمتد لتشمل بناء الإنسان ودعم التماسك المجتمعي وترسيخ الوحدة الوطنية باعتبارها أساساً لتحقيق التنمية المستدامة.

رسالة تؤكد قوة وتماسك المجتمع المصري

وتأتي هذه الزيارة لتؤكد أن مصر ستظل نموذجاً فريداً في التعايش السلمي والتآخي بين جميع أبنائها، وأن قيم المحبة والسلام تتجسد على أرض الواقع من خلال مواقف عملية تعزز من قوة المجتمع وتماسكه.

تعزيز قيم المواطنة والتلاحم الوطني من خلال التواصل المباشر مع مختلف أطياف المجتمع، بما يدعم وحدة النسيج الوطني ويرسخ مبادئ المحبة والتعايش المشترك في إطار الجمهورية الجديدة.