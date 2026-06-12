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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك

عطل فيسبوك
عطل فيسبوك
قسم التكنولوجيا

يواجه مستخدمو موقع فيسبوك ومنصة ميتا للتواصل الاجتماعي عطلا عاما، منعهم من تجربة الاستخدام تماما عن المعتاد، خاصةً مع عدم امكانية تحديث الـ timline، وكذلك عدم وصول أي إشعارات.

وبحسب موقع "DownDetector" المتخصص في تتبع حالة الخدمات الرقمية والمواقع الإلكترونية، رضد ارتفاعاً مفاجئا في أعداد البلاغات المقدمة من المستخدمين حول العالم، تفيد بتعطل خدمات منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا" خلال الدقائق القليلة الماضية.

وكشفت المؤشرات الحية والرسم البياني (Timeline Graph) المتواجد على موقع "DownDetector" عن صعود رأسي للخط الأحمر الذي يمثل عدد الشكاوى، مما يؤكد وجود مشكلة تقنية واسعة النطاق وليست فردية، حيث سجل الموقع آلاف البلاغات في وقت قياسي، مشيراً إلى أن العطل بدأ يؤثر على قطاع عريض من المستخدمين في مناطق جغرافية متعددة بما فيها الشرق الأوسط، أوروبا، والولايات المتحدة.

وحتى هذه اللحظة لم تصدر شركة "ميتا" بياناً رسمياً توضح فيه أسباب هذا الخلل الفني المفاجئ أو المدة المتوقعة لإصلاحه.

موقع فيسبوك منصة ميتا للتواصل الاجتماعي عطل

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