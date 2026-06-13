قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة اليوم السبت 13 يونيو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
الجدول الزمني الرسمي لمواعيد طرح وتحميل نظام أبل المنتظر iOS 27
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 13-6-2026
دعاء النجاح في الامتحان 2026.. أفضل الأدعية المستجابة للتوفيق وتيسير الإجابة وعدم النسيان
تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم
الأكثر إزعاجا.. موافي: الصداع النصفي حميد.. ولا علاج نهائي له حتى الآن
موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات تفعيل البطاقة بعد الإيقاف
نائب رئيس اتحاد طنجة: المفاوضات مع الزمالك وصلت لمرحلة متقدمة
كأس العالم.. أمريكا وباراجواي يعلنان التشكيل الرسمي لقمة المجموعة الرابعة
منتخب مصر يواصل تدريباته بملعب جونزاجا استعدادا لمباراة بلجيكا | شاهد
فيفا يعدل قمصان منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026
قبل ما تدخل العيادة.. موقع رسمي يكشف حقيقة الطبيب وتخصصه المعتمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء النجاح في الامتحان 2026.. أفضل الأدعية المستجابة للتوفيق وتيسير الإجابة وعدم النسيان

دعاء النجاح في الامتحان
دعاء النجاح في الامتحان
أحمد سعيد

يبحث عدد من الطلاب وأولياء الأمور عن دعاء النجاح في الامتحان مع اقتراب الاختبارات وأثناء أدائها، رغبة في طلب التوفيق من الله تعالى وتيسير الإجابة وتثبيت المعلومات، ويعد الدعاء من أعظم أسباب الطمأنينة والسكينة، فهو يقوي الثقة بالله ويعين الطالب على التركيز وبذل الجهد، وقد حث الإسلام على الاستعانة بالله في جميع الأمور، مع الأخذ بالأسباب والاجتهاد وفي السطور التالية نعرض لكم أفضل أدعية النجاح والتوفيق في الامتحان.

دعاء قبل الامتحان للنجاح والتوفيق

من الأفضل والمستحب لكل طالب أن يقول دعاء قبل الامتحان لتيسير الصعب عليه ومن أفضل الأدعية التي ينصح بها هي:

  • اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً.
  • اللهم افتح عليَّ فتوح العارفين، وارزقني التوفيق والسداد، ويسر لي أمري.
  • اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علمًا.
  • اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.
  • ربِّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
  • حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
  • اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وافتح عليَّ أبواب رحمتك.
  • اللهم إني استودعتك ما حفظت وما قرأت، فرده إليَّ عند حاجتي إليه.
  • الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
  • اللهم اجعل ما قدمته خالصًا لوجهك الكريم، واكتب لي النجاح والتوفيق.

أفضل دعاء لتيسير الحفظ والفهم قبل الامتحان

يرغب عدد كبير من أولياء الأمور في ترديد دعاء الامتحان للثانوية الأزهرية من أجل طلب النجاح لأبنائه ويبحث كثيرون عن أفضل صيغ الدعاء ومنها:

  • اللهم وفق أبنائي في امتحاناتهم، وافتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الفهم والحفظ والتركيز.
  • اللهم يسر لهم كل صعب، وذكرهم ما نسوا، وعلمهم ما جهلوا، وبارك لهم في علمهم وجهدهم.
  • اللهم اجعل النجاح حليفهم، واكتب لهم التفوق والتميز في دراستهم وحياتهم.
  • اللهم احفظ أبنائي بعينك التي لا تنام، واملأ قلوبهم بالسكينة والثقة والطمأنينة.
  • اللهم ارزقهم حسن الإجابة وسداد الرأي، وأبعد عنهم التوتر والقلق.
  • اللهم اجعل التوفيق رفيقهم في كل سؤال وجواب.

دعاء دخول لجنة الامتحان

  • اللهم افتح عليهم أبواب رحمتك وحكمتك، ويسر لهم الإجابة الصحيحة.
  • اللهم ألهمهم الصواب وبارك لهم في وقتهم وجهدهم.
  • اللهم اجعل ما درسوه حاضرًا في أذهانهم، وسهل عليهم كل عسير.
  • اللهم بشرني بنجاح أبنائي وتفوقهم، واجعل لهم مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالخير والبركة.
  • اللهم ارزقهم أعلى الدرجات، وحقق لهم ما يتمنون من خير وصلاح.
  • اللهم اجعل العلم نورًا في قلوبهم، وانفعهم بما تعلموا.

دعاء عدم النسيان أثناء الامتحان

اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الإجابة الصحيحة، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم، اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا وفي الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم.

- اللهم اجعل دراسة الامتحان على أبنائي سهلة خفيفة لطيفة يا رب العالمين، اللهمّ إني استودعتك ما قرأ أبنائي وما تعلموا وما حفظوا فرده إليهم حين الحاجة إليه، يا رب العالمين.

- يارب اجعل الامتحانات تمّر على أبنائي بسلاسة، ولا تجعل نهايتها إلا سعادة لهم وأكرمهم بتوفيقك لهم، يا رب العالمين.

- اللهم أعن أبنائي في امتحاناتهم وبارك لهم في وقتها واجعل نهاية جهدهم فرحًا وسعادة تغشاهم، يا أكرم الأكرمين.

- اللهم اجعل امتحانات أبنائي تتوج بالفوز بعد كل عناء يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقهم القمة في درجات العلم، واغدق بكرمك عليهم بالتفوق في الامتحانات.

-أسألك اللهم التوفيق لأبنائي، فيا رب افتح لهم من أبواب فرجك ويسر أمرهم واشرح صدورهم، اللهم سخر لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

- اللهم نور عقولهم إلى ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مجيب الدعوات.

- اللهم افتح على أبنائي فتوح العارفين، وارزقهم العلم النافع، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية، وارزقهم حكمة الأنبياء والمرسلين.

دعاء بعد الانتهاء من الامتحان

- اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا وفى الآخرة ، اللهم وفق أبناءنا للعلم وتحصيل العلم.

- اللهم وفقه لكل خير واصرف عنه كل شر.

- اللهم اهد قلبه واصلح أحوالها وحقق تطلعاته وآماله.

دعاء النجاح في الامتحان دعاء قبل الامتحان دعاء التوفيق في الاختبارات دعاء عدم النسيان دعاء تيسير الإجابة أدعية الامتحانات دعاء التفوق الدراسي دعاء للطلاب دعاء النجاح والتوفيق دعاء دخول لجنة الامتحان أدعية مستجابة للنجاح دعاء الامتحان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

سعر الذهب

زاد 180 جنيها.. الذهب يجدد صعوده في أول تعاملات مساء اليوم

منتخب مصر

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

أسعار السجائر المحلية والمستوردة

كليوباترا وصلت كام؟.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم

محمد صلاح

نجم بلجيكا يستفز محمد صلاح قبل مواجهة منتخب مصر.. ماذا قال؟

عطل فيسبوك

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 .. ترقبوها قريباً

ترشيحاتنا

مدينة العلمين الجديدة

المدينة التراثية بالعلمين الجديدة تعزز مكانتها كوجهة ثقافية وسياحية واستثمارية متميزة

سعر الذهب

تراجع طفيف.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 12-6-2026

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: مصر حريصة على توفير بيئة أعمال جاذبة وداعمة لتوسع الاستثمارات الكورية

بالصور

أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف

أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف
أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف
أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف

هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟.. الحقيقة كاملة

هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة

البشاميل.. طريقة التحضير وأسرار نجاح الصلصة البيضاء في المطبخ

البشاميل
البشاميل
البشاميل

حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق

حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق
حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق
حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق

فيديو

اكتشاف نقوش صخرية

نقوش صخرية تحكي الماضي .. عبارة نادرة عن عمر بن الخطاب تثير اهتمام الباحثين

محمد صلاح

عقد لـ 3 مواسم.. فنربخشة التركي يسعى لضم مو صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد