قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع العراقية: استكمال تسليم الملف الأمني داخل المدن إلى وزارة الداخلية
بعد تداول الفيديو .. القبض على صاحب محل يبيع سترات واقية للرصاص وجرابات طبنجات
إبراهيم حسن: منتخب مصر يتدرب صباح الغد.. ويتوجه إلى سياتل مساءً
أبوبكر القربي: صدام حسين تمسك بسيادة العراق وطلب من علي صالح الحفاظ على وحدة اليمن
علاقة انخفاض فيتامين C وزيادة خطر الإصابة بالخرف.. دراسة صادمة
قرار عاجل من الرقابة المالية بشأن تعويضات أسر ضحايا حادث قطار السويس
إيلون ماسك أول تريليونير في العالم بعد الطرح العام الأولي لشركة (سبيس إكس)
بعثة فلسطين في جنيف تحذر من تهجير قسري واسع بالضفة الغربية وتدعو لتحرك دولي عاجل
نجم بلجيكا يستفز محمد صلاح قبل مواجهة منتخب مصر.. ماذا قال؟
كم باقٍ على يوم عاشوراء 1448؟.. موعد صيام عاشوراء وفضائله وأفضل الأعمال المستحبة
رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه
حسام موافي: الحج هذا العام كأنه الساحل الشمالي من شدة التنظيم والراحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل نصوم يوما قبله أم بعده؟.. دليل صائمي عاشوراء وأحكامه الفقهية وأفضل مراتبه

يوم عاشوراء
يوم عاشوراء
أحمد سعيد

أيام قليلة ونستقبل يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم، ويتساءل عدد من الناس عن الحكم الفقهي بشأن استحباب صيامه، فقد وردت الأحاديث النبوية عن مراتبه ومخالفة لأهل الكتاب، فقد بيّن أهل العلم أن صيام عاشوراء له أربع مراتب من حيث الأفضلية وفي السطور التالية نتعرف على أفضل هذه المراتب.

ما هي مراتب صيام يوم عاشوراء وأفضلها؟

وقد ذكرت دار الإفتاء المصرية مراتب صيام يوم عاشوراء وأفضلها وهي:

  1. المرتبة الأولى الأكمل: صيام التاسع والعاشر والحادي عشر.
  2. المرتبة الثانية: صيام التاسع والعاشر معاً وهي السنة لمخالفة اليهود.
  3. المرتبة الثالثة: صيام العاشر منفرداً يجوز، ولكنه خِلاف الأفضل.
  4. المرتبة الرابعة: صيام العاشر ويوم بعده فقط لمن لم يصم قبله

أفضل مراتب صيام يوم عاشوراء

وأوضحت دار الإفتاء أن الشأن في صيام عاشوراء أنه يقع على مراتب متفاوتة، أتمُّها وأكملُها أن يكون مُقترنًا بصيام يومٍ قبله ويومٍ بعده، فيصوم يومي التاسِع والحادي عشر من شهر الله المُحرَّمِ إضافة إلى يوم العاشر الذي هو عاشوراء؛ وذلك للأخبار الواردة الدالة على حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترغيبه في الجمع بين صوم الأيام الثلاثة.

واستدلت دار الإفتاء على ذلك بما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في صوم يوم عاشوراء: «صُومُوهُ، وَخَالِفُوا فِيهِ اليَهُودَ، وَصُومُوا قَبلَهُ يَومًا، وَبَعدَهُ يَومًا» أخرجه الإمامان: البَزَّار، والبَيهَقِي في "شعب الإيمان".

«اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي»
 

«اللهمَّ إنِّي أسْألُكَ بأنَّ لكَ الحَمدَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، المنَّانُ، بَديعُ السَّمواتِ والأرْضِ، ذا الجَلالِ والإكْرامِ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، إنِّي أسألُكَ».

«اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك»

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ».

«دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ».

دعاء يوم عاشوراء لقضاء الحاجة

1-اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ، وَالْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ، وَالرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ.. اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إله إلّا أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

2-لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين"

3- سيِّدُ الاستغفارِ: « اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ».

4-« أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هذِا اليوم وَخَيْرَ ما بَعْدَهَ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما في هذِا اليوم وَشَرِّ ما بَعْدَهَ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِن عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في القَبْرِ».

5- «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».

6-«اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

7- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود ، يا ودود، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني اسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يُضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي، وهي (اسم حاجتك).

8- لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

9- اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة واهل بيته الذين اخترتهم على علمٍ على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

10- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

مراتب صيام يوم عاشوراء وأفضلها صيام عاشوراء 2026 أحكام صيام عاشوراء فضل يوم عاشوراء متى صيام عاشوراء صيام تاسوعاء وعاشوراء حكم صيام عاشوراء منفرداً هل يجوز صيام عاشوراء بنية القضاء كفارة صيام عاشوراء ماذا يقال في يوم عاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

تموين

أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

منتخب مصر

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

حسين عموتة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير يكشف المستور في أزمته مع الراقصة شمس: اتعرضت للابتزاز والتهديد وما حصلش جواز بينا

ترشيحاتنا

الحرب

طارق فهمي : أمريكا وإسرائيل تتبادلان المعلومات بشأن الحرب ضد إيران

جانب من الحلقة

حسام موافي : آلام الصدر لا تُشخَّص عشوائيًا.. و6 أسئلة تكشف السبب الحقيقي

جانب من الحلقة

حسام موافي لـ الأبناء بعد الزواج: لا تجعلوا الارتباط سببًا في خسارة الأهل

بالصور

علاقة انخفاض فيتامين C وزيادة خطر الإصابة بالخرف.. دراسة صادمة

ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟
ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟
ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول البيض لمدة شهر؟.. مفاجآت صحية غير متوقعة

تأثير التوقف عن تناول البيض
تأثير التوقف عن تناول البيض
تأثير التوقف عن تناول البيض

أفضل الطرق لزيادة تركيز الطلاب في الامتحانات.. التغذية السليمة في المقدمة

عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات
عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات
عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات

أفضل 5 سيارات عائلية موديل 2026 في مصر

أسعار السيارات العائلية
أسعار السيارات العائلية
أسعار السيارات العائلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد