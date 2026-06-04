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موعد يوم عاشوراء 2026.. متى يتم استطلاع هلال محرم للعام الجديد؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موعد يوم عاشوراء 2026.. متى يتم استطلاع هلال محرم للعام الجديد؟

موعد يوم عاشوراء 2026
موعد يوم عاشوراء 2026

مع اقتراب الأيام الأخيرة من العام الهجري 1447، يتساءل أبناء الأمة الإسلامية في هذا التوقيت، عن معرفة موعد يوم عاشوراء 2026، ونستعد خلال الفترة المقبلة لاستطلاع هلال شهر محرم، ومن ثم إعلان موعد بداية السنة الهجرية الجديدة؛ لهذا يتم البحث عن هذه التفاصيل التي يترقبها المسلمين في كل مكان.

موعد يوم عاشوراء 2026

تشير الحسابات الفلكية المعلنة سابقًا إلى أن موعد يوم عاشوراء لعام 2026 في التقويم الميلادي، وسنة 1448 هجريًا، يوافق يوم الخميس 25 من شهر يونيو الجاري؛ لهذا من المرتقب أن تعلن دار الإفتاء رسميًا، موعد يوم عاشوراء خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من عملية رؤية الهلال.

موعد استطلاع هلال شهر محرم 2026

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر المحرم لعام 1448هـ، بعد غروب شمس يوم الإثنين 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية برئاسة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية.

وتعلن الدار نتيجة الرؤية الشرعية عقب انتهاء أعمال الرصد والتحري، وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026.

دعاء النبي في يوم عاشوراء

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند رؤية هلال الشهر العربي الجديد، ويقول: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلامية، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله.

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق إن دعاء السنة الهجرية الجديدة جائز ولا شيء فيه حيث أن تخصيص يوم معين في السنة مثل دعاء السنة الهجرية للدعاء والتعبد فهو يعد من أعمال الصالحين قد فعله المسلمون عبر القرون وقد أجمع اهل السنة وأصحاب المذاهب علي مشروعيته وأنه لا شيء في فعله أو العمل به.

المناسبات الإسلامية باليوم والتاريخ حتى نهاية 2026

ـ رأس السنة الهجرية “1448 هجرياً”

الثلاثاء 16 يونيو 2026 

ـ عاشوراء

10 محرم 1448 هجريا (الخميس 25 يونيو 2026)

ـ المولد النبوي

12 ربيع الأول 1448 هجريا (الثلاثاء 25 أغسطس 2026 )

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