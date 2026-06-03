نشر 12.15.. باقي 12 يوم.. شروط وخطوات وموعد التقديم لمسابقة الأب القدوة 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة فى نسختها الجديدة للعام الجارى 2026، والتى تاتى فى اطار جهود الوزارة لدعم قيم الاسرة المصرية وابراز النماذج الملهمة من الاباء ممن قدموا نماذج متميزة من العطاء وتحمل المسئولية، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2026

تم فتح باب التقديم واستقبال طلبات الراغبين فى الترشح، وتستمر حتى الاثنين 15 من يونيو الجاري، بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

وتتضمن المسابقة اختيار و تكريم 16 اب قدوة يمثلون نماذج ملهمة في تربية الأبناء ودعم الأسرة، متضمنة 10 آباء فئة أب طبيعي، وعدد 2 أب ضمن فئة أب لابن من ذوي الإعاقة، ممن قدموا جهدا استثنائيا فى رعاية ودمج الابن فى المجتمع مع تميزه فى احد المجالات الرياضية والعلمية ـ الفنية، وعدد 2 اب فئة أب لابن بديل قام برعاية أولاد غير أولاده البيولوجيين «كفالة من أحدى دور الرعاية»، وعدد 2 اب لابن من شهداء القوات المسلحة ووزارة الداخلية، كما تتضمن فئات التكريم عدد من الشخصيات المجتمعية ذات الدور المؤثر فى الحفاظ على كيان الاسرة المصرية.

مسابقة الأب القدوة لعام 2026

أشارت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن معايير الاختيار لفئة أب طبيعى أو أب لابن من ذوى الاعاقة، تتضمن قصة عطاء متفردة تحتوي على رسائل إيجابية مع الأبناء والمجتمع كأب.

ومن المقرر ان يتم دراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها الشروط ومعايير الاختيار لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر لمديريات التضامن الإجتماعي من خلال لجنة محلية بالمديرية، لاختيار الفائزين وتصعيدهم للجنة المركزية بالوزارة، المشكلة من قيادات الوزارة والهيئات الشريكة المهتمة والمعنية بالأسرة، مع التاكيد أنه لن تقبل أي استمارة غير مكتملة المستندات أو ترد بعد الموعد المحدد الاثنين 15 يونيو 2026 .

كيفية التقديم

يتم سحب وتقديم استمارات الترشح من خلال مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، مع استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل الموعد النهائي للتقديم.

شروط التقدم لفئة الأب الطبيعي

- ألا يقل عمر الأب عن 50 عامًا

- الحصول على مؤهل متوسط على الأقل

- تقديم قصة عطاء متميزة تحمل رسائل إيجابية للأبناء والمجتمع

- ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، باستثناء محافظات الحدود « شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر، اسوان».

- أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في مراحل التعليم المختلفة.

- تشجيع الأبناء على العمل الحر والمشاركة المجتمعية.

الشروط والمعايير لفئة الاب الكافل

ـ حصول الابن البديل على مؤهل جامعى.

ـ المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة.

ـ إعطاء الابن من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة.

ـ أن تكون فترة الرعاية الأطول للابن البديل.

ـ أن يكون لدى الأسرة الكافلة للابن البديل أطفال بيولوجيين.

ـ في حالة زوج الام يفضل وجود ابناء الى جانب ابناء الزوجة وتفضل الأسرة التي وصل الابن البديل أو ابن الزوجة إلى الدرجة الأعلى في المراتب العلمية.