الأعلى للآباء والمعلمين: جروبات الغش تبتز أولياء الأمور مادياً وتشتت انتباه الطلاب

حذر المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية من خطورة الإنسياق وراء صفحات وجروبات الغش الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، في بيان رسمي له ، أن هذه الصفحات ما هي إلا أدوات للنصب والاحتيال، تبتز أولياء الأمور مادياً وتشتت انتباه الطلاب ذهنياً، مشدداً على أن ادعاءات هذه الصفحات بقدرتها على تسريب الامتحانات أو تعديل الدرجات هي "أوهام لا أساس لها من الصحة"، وتهدف فقط إلى إثارة البلبلة وتدمير مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأهاب رئيس المجلس بأولياء الأمور والطلاب ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم العملية الامتحانية، والتي تشمل حظر تام للهواتف المحمولة، حيث يُمنع منعاً باتاً دخول الطلاب أو الملاحظين بالهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية (سماعات، ساعات ذكية) داخل اللجان، حتى لو كانت مغلقة.

محاولة للغش أو تسهيله ستواجه بإجراءات قانونية صارمة

كما شدد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، على ضرورة تجنب الشغب ومحاولات الغش، مؤكداً أن أي محاولة للغش أو تسهيله ستواجه بإجراءات قانونية صارمة تصل إلى إلغاء امتحان الطالب في المادة أو العام الدراسي كاملاً.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، بضرورة الالتزام بالوقت، موضحاً أن الحضور المبكر بمقر اللجان الامتحانية لضمان الهدوء والاستقرار قبل بدء الوقت الأصلي للامتحان.

واختتم رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بيانه بالإعراب عن خالص تمنياته لجميع أبنائه الطلاب وبناته الطالبات بالنجاح والتوفيق والسداد، مؤكداً أن جهودهم المخلصة هي السبيل الوحيد لبناء مستقبل مشرق لهم ولوطنهم الغالي مصر.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني في محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات غداً الخميس 4 يونيو 2026 بينما توجد محافظات أخرى تبدأ امتحاناتها السبت ، وذلك حسب الجدول المُعلن في كل محافظة .