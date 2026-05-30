من حضن الأب إلى أوراق التحقيقات.. كيف انتهت حياة طفلة سوهاج في لحظة غضب؟

لم يكن أحد يتوقع أن تنتهي حياة فتاة لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها بهذه الصورة المأساوية، أو أن تتحول قصة طفولتها إلى ملف تحقيق تتداوله جهات العدالة.

في واحدة من أكثر الوقائع إيلامًا التي شهدتها محافظة سوهاج خلال الأيام الأخيرة، فقدت طفلة حياتها داخل منزل أسرتها، بعدما انتهى خلاف عائلي إلى كارثة إنسانية هزت مشاعر الجميع.

ماذا حدث؟

القصة بدأت داخل منزل بسيط بمركز طما شمال المحافظة، حيث كانت الحياة تسير بشكل طبيعي قبل أن تتصاعد خلافات أسرية في لحظات قليلة، لم تكن الفتاة تدرك أن ذلك اليوم سيكون الأخير في حياتها، وأن أحلامها الصغيرة التي كانت تحملها كأي فتاة في عمرها ستتوقف فجأة قبل أن ترى النور.

وبحسب التحريات الأولية، تطورت مشادة داخل المنزل إلى اعتداء تسبب في إصابة الفتاة بإصابة بالغة أنهت حياتها، دقائق قليلة كانت كفيلة بتحويل بيت كامل إلى مسرح للحزن، وأسرة كاملة إلى طرف في واحدة من أكثر الوقائع قسوة.

ومع وصول البلاغ إلى الأجهزة الأمنية، تحركت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وبدأت في فحص الملابسات وجمع المعلومات، وسرعان ما كشفت التحريات الأولية عن تفاصيل صادمة، بعدما أشارت إلى تورط والد الفتاة في الواقعة، ليجد الجميع أنفسهم أمام مأساة لم يكن بطلها غريبًا أو مجهولًا، بل أقرب الناس إلى الضحية.

الصدمة لم تتوقف عند حدود الأسرة فقط، بل امتدت إلى أهالي القرية الذين تلقوا الخبر بحالة من الذهول، فالجميع كان يتحدث عن فتاة صغيرة لم تعرف من الدنيا سوى سنوات قليلة، قبل أن تنتهي حياتها بصورة مأساوية داخل المكان الذي كان يفترض أن يوفر لها الحماية والأمان.

ومع تطورات القضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وهو والد المجني عليها، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت أعمالها لكشف جميع تفاصيل الحادث، وبعد استجوابه وسماع أقوال الشهود، قررت النيابة العامة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.