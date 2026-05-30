للتحقيقات.. حبس عامل أنهى حياة ابنته القاصر في سوهاج

قررت النيابة العامة حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على ابنته البالغة من العمر 15 عامًا بقطعة خشبية حتى أنهى حياتها، بمنزل الأسرة بدائرة شرطة مركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وكانت الواقعة قد أثارت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بمصرع فتاة قاصر متأثرة بإصابات تعرضت لها داخل منزل أسرتها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، حيث كشفت التحريات الأولية أن والدها تعدى عليها مستخدمًا قطعة خشبية خلال خلافات أسرية؛ ما أسفر عن إصابتها بإصابة خطيرة أودت بحياتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق التي باشرت استجوابه والاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.

وبعد عرض المتهم على النيابة العامة، صدر قرار بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر التحقيقات لكشف جميع تفاصيل الواقعة وظروفها.