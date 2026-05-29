جامعة سوهاج تُعيد تشكيل خريطة التعليم الجامعي بـ 16 برنامجًا جديدًا

تواصل جامعة سوهاج تحديث برامجها الأكاديمية تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء منظومة تعليم عالي عصرية قادرة على إعداد كوادر مؤهلة للمنافسة محليًا ودوليًا.

وأعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن مركز ضمان الجودة بالجامعة انتهى من مراجعة 16 لائحة مقترحة لبرامج دراسية جديدة بكليات الهندسة، والتكنولوجيا، والتعليم، والزراعة.

تعليم يواكب سوق العمل

وذلك في إطار خطة الجامعة للتوسع في البرامج الحديثة التي تلبي متطلبات سوق العمل وتواكب التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات.

وأكد "النعماني" أن الجامعة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف إعداد خريج يمتلك المهارات العملية والقدرات التنافسية، بما ينسجم مع أهداف الجمهورية الجديدة وخطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تطوير البرامج التعليمية أصبح ضرورة لمواجهة التحولات المتلاحقة في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحديثة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد صموئيل وهبه، مدير مركز ضمان الجودة، أن مراجعة اللوائح تمت وفق الإطار الاسترشادي الصادر عن وزارة التعليم العالي، وبما يحقق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وذلك مع التركيز على توفير برامج ترتبط باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وزيادة فرص توظيفهم في مختلف المجالات.