سوهاج تعلن إطلاق حملة الأضاحي بـ140 رأس ماشية لدعم الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت محافظة سوهاج عن إطلاق مؤسسة مصر الخير لحملة الأضاحي المباركة لعام 1447هـ/ 2026م، وذلك برعاية اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، وفي إطار جهود المشاركة المجتمعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على الأسر المستحقة بمختلف مراكز وقرى المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح المبادرات الداعمة لأهالينا خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، وجه محسن المقاول مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بسوهاج، الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم للأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، موضحا أن الحملة تستهدف ذبح وتوزيع لحوم 140 رأس ماشية من الأبقار، على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وذلك وفقًا لقواعد البيانات المعتمدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وعدالة.

وأضاف أن تنفيذ الحملة يأتي بالتعاون والتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، لتحديد الأسر المستحقة والأكثر احتياجًا، ومديرية الطب البيطري بسوهاج للإشراف الكامل على أعمال الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة، بما يضمن سلامة وجودة اللحوم.

وذلك إلى جانب التعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة لضمان سرعة وكفاءة التوزيع خاصة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

والجدير بالذكر أن أعمال الذبح والتعبئة ستتم خلال أيام التشريق داخل المجازر الرسمية وتحت إشراف بيطري كامل، على أن تبدأ عمليات التوزيع فورًا من خلال سيارات مبردة ومجهزة، تنطلق إلى مختلف المراكز المستهدفة وفق جدول زمني محدد، بما يضمن وصول اللحوم للأسر المستفيدة في أفضل صورة.