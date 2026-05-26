نفرة الحجاج إلى مزدلفة عبر أطول ممر مشاة في العالم

بدأ حجاج بيت الله الحرام، عقب غروب شمس اليوم، النفرة من مشعر عرفات إلى مشعر الله الحرام «مزدلفة»، لاستكمال مناسك الحج وسط تنظيم مكثف وانسيابية في حركة الحشود المليونية.

وشهدت مسارات المشاة المؤدية من عرفات إلى مزدلفة ثم منى تدفق الحجاج الذين اكتست الطرق ببياض إحراماتهم، في مشهد يجسد روحانية الرحلة الإيمانية في ثالث محطات الحج.

وتُعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة، الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات مرورًا بمزدلفة وصولًا إلى مشعر منى، بطول 25 كيلومترًا، أطول ممر مشاة في العالم، كما تشهد سنويًا أكبر حركة سير بشرية على مستوى العالم خلال موسم الحج.

وتنتشر على امتداد الممر نقاط لرذاذ المياه بهدف تلطيف الأجواء والتخفيف من درجات الحرارة على الحجاج.