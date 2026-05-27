تكبيرات العيد تُوحّد القلوب.. آلاف المُصلين يحتشدون بساحات سوهاج والمحافظ ومدير الأمن بمقدمة الصفوف|شاهد

في مشهد إيماني مهيب امتزجت فيه الروحانيات بفرحة العيد، شهدت محافظة سوهاج صباح اليوم توافد آلاف المواطنين إلى المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية غلبت عليها البهجة والتكبيرات التي صدحت منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأدّى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، واللواء الدكتور حسن عبدالعزيز عبدالله مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، صلاة العيد بمسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة سوهاج، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية في مقدمتهم كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأوقاف والأزهر.

وامتلأت ساحات المسجد والشوارع المحيطة بالمصلين من مختلف الفئات العمرية، حيث حرص المواطنون على الحضور مبكرًا للمشاركة في أداء الصلاة وتبادل التهاني، بينما اصطحبت العديد من الأسر أطفالها الذين ارتدوا الملابس الجديدة في مشهد أضفى مزيدًا من البهجة على أجواء العيد.

وعقب انتهاء الصلاة، تبادل المحافظ ومدير الأمن التهاني مع المواطنين، مؤكدين أهمية ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتكاتف بين أبناء المجتمع، خاصة في المناسبات الدينية التي تجمع المصريين على روح واحدة يسودها الود والاستقرار.

وشهد محيط المسجد انتشارًا منظمًا للخدمات الأمنية والمرورية لتأمين حركة المواطنين وتنظيم الدخول والخروج، بالتزامن مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط الساحات والمساجد الكبرى، في إطار خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين.

كما تحولت الساحات عقب الصلاة إلى لوحات من الفرحة، حيث تعالت ضحكات الأطفال والتقطت الأسر الصور التذكارية احتفالًا بالعيد، بينما واصل المواطنون تبادل التهاني والدعوات بأن يعيد الله هذه الأيام المباركة على مصر بالأمن والخير والرخاء.

وأكد عدد من الأهالي أن أجواء العيد هذا العام اتسمت بالتنظيم والهدوء، معربين عن سعادتهم بالمشاركة الجماعية في الصلاة وسط حالة من الألفة التي تعكس طبيعة المجتمع السوهاجي وترابط أبنائه في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.