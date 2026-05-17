الإشراف العام
محافظات

التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر تكثف جهودها للوصول إلى “صاحبة أجمل عيون بالغردقة”

ابراهيم جادالله

واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، جهودها للبحث عن الطفلة المعروفة إعلاميًا بـ"صاحبة أجمل عيون بالغردقة"، وذلك بهدف تقديم أوجه الرعاية والدعم اللازم لها، عقب حالة التعاطف الواسعة التي أثارتها قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة تُدعى "تيلا"، وتقيم برفقة والدتها الإنجليزية الجنسية، والتي انفصلت عن زوجها السابق، قبل أن تتزوج من رجل مصري يعمل سائقًا.

وانتقلت لجنة متخصصة من مديرية التضامن الاجتماعي إلى محل إقامة الأسرة بمدينة الغردقة، حيث حاول أعضاء اللجنة التواصل مع الأسرة بعد طرق باب المنزل عدة مرات، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة. وأفاد عدد من الجيران بأن الأسرة تعيش في عزلة تامة ولا تربطها علاقات اجتماعية واضحة بالمحيطين بها.

وأكدت اللجنة، بعد الفحص والمتابعة، أن الطفلة لا تعمل في التسول كما تردد عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الطفلة وأسرتها اختفوا عن الأنظار منذ انتشار الفيديو الخاص بها وتحوله إلى "تريند" واسع التداول.

وتعود بداية الواقعة إلى تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره سائح فرنسي يعمل صانع محتوى، ظهر خلاله أثناء حديثه عن طفلة صغيرة التقاها بأحد شوارع مدينة الغردقة، معبرًا عن إعجابه الشديد بملامحها البريئة وعفويتها اللافتة، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا داخل مصر وخارجها.

ووفقًا لما جاء في الفيديو، أوضح السائح أنه شاهد الطفلة تجلس على الرصيف وتلهو ببعض شاشات الهواتف المحمولة المكسورة، لافتًا إلى أن ابتسامتها الهادئة وجمالها الطبيعي جذبا انتباهه بصورة كبيرة، رغم كونه قادمًا من دولة تُعرف بعالم الموضة والجمال.

وأضاف السائح أنه حاول منح الطفلة مبلغ 200 جنيه على سبيل المساعدة، إلا أنها رفضت المبلغ بكل تلقائية، قائلة له باللغة الإنجليزية: “No Thanks”، وهو الموقف الذي اعتبره أكثر ما أثار إعجابه وأدى إلى زيادة تفاعل المتابعين مع قصتها.

