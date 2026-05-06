افتتاح وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بني سويف التكنولوجية

افتتح الدكتور جان هنري رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والدكتور محمد وطني استشاري المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، مقر وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بني سويف التكنولوجية.

اقرأ ايضا : https://www.elbalad.news/6960000

وشهد الافتتاح حضور الدكتور محمد على مراد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد على فرغلي عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور أيمن محمد زين العابدين أمين عام الجامعة التكنولوجية، والدكتور أسامة سعد المدير التنفيذي لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

وتفقد رئيس الجامعة ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور مقر الوحدة التي تستهدف تقديم خدمات التمكين الاقتصادي والدعم النفسي وأهمية التطوع، والحماية الاجتماعية للطلاب، خاصة من أسر برنامج «تكافل وكرامة»، من خلال المساهمة في سداد المصروفات الدراسية وتقديم الأجهزة التعويضية والخدمات المساندة.

الجدير بالذكر أن الوزارة تقدم من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، تشمل التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، ويستفيد منها الآلاف من الطلاب من خلال عدد 43 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات.