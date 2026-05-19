الأعلى للآباء والمعلمين: شراكة التعليم مع البكالوريا الدولية تضع الطلاب على خارطة التنافسية العالمية

أعرب المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، عن تأييده وترحيبه بالخطوة الاستراتيجية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمتمثلة في توقيع الوزير محمد عبد اللطيف اتفاقية تعاون رئيسية مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، بهدف مراجعة الأطر التربوية وأساليب التقييم الخاصة بكتب "البكالوريا المصرية" المُطورة، وتعزيز جودة التعليم وفقًا لأرفع المعايير العالمية.

وأكد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، في بيان صادر عنه اليوم، أن هذه الاتفاقية تجسد قراءة واعية ورؤية ثاقبة لمتطلبات المستقبل، مشيدًا بتصريحات وزير التربية والتعليم التي شدد فيها على أن الشراكة مع مؤسسة دولية بهذا الحجم تعكس رؤية الدولة لتحديث التعليم مع التمسك بالطابع والخصوصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية.

من جهته، قال عبدالرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين "إن مجتمع أولياء الأمور والمعلمين والمعنيين بالعملية التعليمية يرى في هذه الاتفاقية نقلة نوعية وجسرًا يربط بين عراقة التعليم المصري والآفاق العالمية الحديثة. إن مراجعة المناهج وأساليب التقييم بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية تضمن لأبنائنا الطلاب التزود بمهارات القرن الحادي والعشرين، والتفكير النقدي، والبحث العلمي، مما يجعلهم قادرين على المنافسة بقوة في سوق العمل المستقبلي محليًا ودوليًا."

وأشار رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين إلى أن هذه الخطوة تأتي تلبيةً لتطلعات الأسر المصرية في الحصول على تعليم عالي الجودة يتوافق مع المعايير الدولية، وفي الوقت ذاته يُسهم في بناء شخصية الطالب المصري المعتز بوطنيته وقيمه الأخلاقية.

وثمّن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين المكتسبات التي ستحققها هذه الاتفاقية، ومنها صياغة نموذج حديث للتعليم الثانوي يتوافق مع النظم العالمية مع بقائه راسخًا في الأولويات الوطنية، وأن الاتفاقية لا تقتصر على الكتب الدراسية فحسب، بل تمتد لتشمل طرق التدريس، ونظم التقييم الشاملة، وتنمية قدرات المعلمين.

كما أنها الانتقال بالعملية التعليمية من التلقين إلى الفهم المتعمق، والتحليل، والمسؤولية الأخلاقية، والتعلم التطبيقي.

وفي ختام بيانه، جدد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين إلتزامه بالوقوف صفًا واحدًا خلف الوزارة لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع، وتوفير البيئة الحاضنة لإنجاح نظام "البكالوريا المصرية" كإصلاح وطني يرفع كفاءة مخرجات التعليم قبل الجامعي في مصر.