صرخات من خلف الجدران.. اتهامات بتعذيب أطفال دار أيتام بنين الكوثر في سوهاج ومطالب عاجلة بالمحاسبة| ما القصة؟

حالة من الغضب والحزن اجتاحت أهالي محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية، عقب تداول منشورات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم القائمين على دار أيتام البنين بحي الكوثر بممارسة أعمال تعذيب وعنف ضد الأطفال المقيمين داخل الدار، وسط مطالبات واسعة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وتصدر اسم الطفل “أحمد خلف”، البالغ من العمر 9 سنوات، المشهد بعد تداول روايات تؤكد تعرضه لاعتداءات جسدية ووصفت بأنها “الأبشع”، الأمر الذي أثار موجة تعاطف كبيرة بين المواطنين، خاصة مع انتشار عبارات الغضب والاستغاثة عبر صفحات التواصل.

تعذيب داخل دار ايتام بسوهاج يثير الجدل

والتي طالبت بتدخل فوري من الجهات التنفيذية والرقابية لحماية الأطفال داخل الدار.

وأكد عدد من المواطنين أن الواقعة، حال ثبوتها، تكشف عن أزمة إنسانية خطيرة داخل مؤسسة يفترض أن تكون ملاذًا آمنًا للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، لا مكانًا للخوف والانتهاكات، مشيرين إلى أن دور الأيتام يجب أن تقوم على الرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية، وليس الترهيب أو الإيذاء.

كما وجه الأهالي مناشدات مباشرة إلى اللواء طارق راشد، بضرورة التدخل العاجل وتشكيل لجنة مستقلة لفحص أوضاع الدار والاستماع إلى الأطفال والتأكد من حقيقة ما يتم تداوله، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في الإساءة أو التقصير.

وطالب مواطنون أيضًا وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة مراجعة أوضاع دور الرعاية بالمحافظة بشكل كامل، وتشديد الرقابة الدورية عليها، حفاظًا على حقوق الأطفال وضمانًا لعدم تكرار مثل تلك الوقائع التي تهز الرأي العام وتثير القلق داخل المجتمع.

وتبقى أعين أهالي سوهاج معلقة بنتائج التحقيقات المنتظرة، أملاً في إنصاف الأطفال ومحاسبة كل من تسبب في معاناتهم، حتى لا تتحول دور الرعاية إلى أماكن تهدد طفولة الأبرياء بدلًا من احتضانهم.