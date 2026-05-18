محافظ سوهاج يشارك في اجتماع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

شارك اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، في اجتماع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي عقد بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير البرنامج، وكمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة.

والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء المكتب التنسيقي بالوزارة، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة.

محافظة سوهاج

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على تحقيق أقصى استفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون المستمر بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية وفريق البرنامج.

ومن جانبه، استعراض " الهلباوي " خلال الاجتماع أبرز الإنجازات الرئيسية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة سوهاج، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن استثمارات البرنامج، إلى جانب مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود التنمية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء عرضًا تفصيليًا لأهم مخرجات البرنامج، خاصة فيما يتعلق بمكون التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير المناطق الصناعية، وتعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

بالإضافة إلى جهود تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنمية العمرانية، ودعم مشروعات البنية التحتية ذات الجودة.

كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز السياسات المحلية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز مشاركة المواطنين ومراعاة الاعتبارات البيئية والاجتماعية في تنفيذ المشروعات التنموية.

وفي ختام الاجتماع، تم فتح باب النقاش حول رؤية المحافظة وخطة العمل المستقبلية، والاتفاق على عدد من القرارات والخطوات التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.