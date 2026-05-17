محافظ سوهاج يقرر رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات موجة الطقس شديد الحرارة

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية على مستوى المحافظة، وذلك تزامناً مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد، التي من المتوقع أن تتجاوز فيها درجات الحرارة حاجز 44 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

وجاء قرار المحافظ بهدف اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لحماية سلامة المواطنين، وضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية بانتظام، والحفاظ على كفاءة عمل المرافق العامة طوال فترة الموجة الحارة.

وتضمنت حزمة التوجيهات الصادرة للجهات المعنية رفع حالة التأهب بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل الفوري مع حالات الإجهاد الحراري ضربات الشمس وتكثيف أعمال الصيانة الدورية وتشكيل فرق طوارئ بقطاعي الكهرباء ومياه الشرب لمواجهة أي انقطاعات ناتجة عن زيادة الأحمال.

كما وجه "راشد" بتفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لتلقي البلاغات والتعامل مع الطوارئ على مدار الساعة .

وتهيب محافظة سوهاج بالمواطنين بضرورة توخي الحذر، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من تناول السوائل، تمنياتنا بالسلامة للجميع.