سوهاج تدعم منظومتها الصحية بوحدتي سكتة دماغية بطهطا وساقلتة

تواصل محافظة سوهاج خطواتها المتسارعة نحو تطوير المنظومة الصحية، بعدما أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، افتتاح وتشغيل وحدتي السكتة الدماغية بمستشفتي طهطا وساقلتة النموذجي، في إنجاز طبي جديد يعكس حجم الدعم الذي توليه الدولة للقطاع الصحي داخل المحافظة.

ويأتي افتتاح الوحدتين بتوجيهات ودعم من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد محافظ سوهاج، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، خاصة في التخصصات الدقيقة والحالات الحرجة التي تحتاج إلى سرعة تدخل لإنقاذ حياة المرضى.

وأكد “دويدار” أن وحدات السكتة الدماغية تمثل نقلة نوعية حقيقية داخل مستشفيات المحافظة، نظرًا لما تقدمه من خدمات دقيقة تعتمد على سرعة التشخيص والتدخل العلاجي خلال الساعات الأولى من الإصابة، وهي المرحلة الأهم في التعامل مع مرضى الجلطات والسكتات الدماغية، لما لها من دور كبير في تقليل نسب المضاعفات والإعاقات الدائمة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الوحدتين تم تجهيزهما وفق أحدث المعايير الطبية، مع توفير فرق طبية مدربة تعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية العاجلة والمتابعة الدقيقة للحالات، بما يضمن رفع كفاءة الخدمة الصحية وتحسين فرص تعافي المرضى وعودتهم للحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يشهدها القطاع الصحي بسوهاج خلال الفترة الأخيرة، في ظل الدعم المستمر من الدولة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

ويعكس افتتاح وحدتي السكتة الدماغية بطهطا وساقلتة توجه وزارة الصحة نحو تعزيز الخدمات التخصصية داخل محافظات الصعيد، وتخفيف العبء عن المرضى، من خلال توفير رعاية طبية متقدمة بالقرب من محل إقامتهم، بما يحقق سرعة الاستجابة للحالات الحرجة ويحافظ على حياة المواطنين.