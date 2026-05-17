8 أساتذة يتقدمون للترشح لمنصب عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج

ترأس الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة المشكلة لاختيار عميد كلية الآداب، وذلك في إطار الإجراءات المنظمة لاختيار القيادات الجامعية.

وأكد "النعماني" أن اختيار القيادات الأكاديمية يتم وفق معايير دقيقة تستند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، بما يسهم في دعم مسيرة الجامعة وتحقيق أهدافها التعليمية والبحثية.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور لطفي حامد أبو دهب محمود، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد علي حسين، الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة الأسبق.

والدكتور أحمد عبد الله زايد، من جامعة القاهرة، ممثلًا عن المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كريم مصلح صالح، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب وعميد الكلية الأسبق ممثلًا عن الكلية.

وقال "النعماني" إن اللجنة باشرت أعمالها لفحص ملفات المتقدمين واستيفاء الشروط المقررة، حيث تقدم للترشح لمنصب عميد كلية الآداب 8 أساتذة.

وهم: الدكتور محمود السيد مراد، والدكتور طه محمد زكي عبد المعطي، والدكتور أحمد فوزي ضاحي، والدكتور إبراهيم عوض إبراهيم حسين، والدكتور ناصر محمد عبد اللطيف، والدكتور صلاح السيد عبد الحي الشطاوي، والدكتور حمادة وهبة مسعد غنا، والدكتور إسماعيل محمود محمد محمد".