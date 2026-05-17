مجاناً للمصريين.. متحف سوهاج يحتفل بيوم المتاحف العالمي غداً

يحتفل متحف سوهاج القومي باليوم العالمي للمتاحف غداً الأثنين، عبر تقديم برنامج يجمع بين ورش العمل والندوات الفكرية، وذلك فى إطار دوره الهام لنشر الوعي الأثري.

أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي، أن الدخول المتحف غدا الأثنين مجاناً للمصريين تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، ويمكن للجميع الاستمتاع بالتقاط الصور التذكارية داخل المتحف مع العائلة والأصدقاء للمشاركة في مسابقة "صورتك في المتحف" عبر صفحة المتحف على الفيس بوك.



أشارت إدارة المتحف، أن يوم الاحتفالية سيتضمن ورشة بعنوان "الواقع المعزز في المتاحف" للمهتمين بالتقنيات عبر تطبيق جيميناي لرؤية القطع الأثرية في شكلها الأصلي المكتمل قبل النلف أو الترميم، بالإضافة إلى رسمها باستخدلم خامات تلوين مختلفة، وورشة أخرى للنحت باستخدام الطين الأسوانى.



يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.

ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.

