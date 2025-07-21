متحف سوهاج القومي يفتح باب التدريب لـ خريجيى 6 كليات

دعا متحف سوهاج القومي طلاب و خريجي كليات " الآثار ، الترميم ، الارشاد السياحي ، التاريخ ، الفنون الجميلة ، فنون تطبيقية " ،التسجيل في التدريب الصيفى لعام ٢٠٢٥م والمقام بالمتحف.

أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي ، أن برنامج التدريب يهدف إلى التعريف برسالة المتاحف، والإرشاد المتحفي والارتقاء بالمستوى التعليمي والثقافي للطلبة والدارسين في الحقل الأثرى والتعريف بأحدث التقنيات فى مجال المتاحف وعمل جولات ميدانية خارج المتحف.

متحف سوهاج القومي



أشارت إدارة المتحف ، إلى فترة إقامة التدريب لمدة شهر واحد من الأحد الموافق 27 يوليو 2025 وحتى الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025 ، على أن تكون أيام التدريب خلال الأسبوع " الأحد والإثنين والأربعاء".

يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.

ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.