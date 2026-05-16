قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السلع الغذائية.. تراجع المكرونة والبيض وصعود الزيوت والبقوليات
مسيرة أوكرانية تستهدف أكبر محطة نووية في أوروبا
من خلال الموبايل.. 4 خدمات الكترونية تخص القضايا بدلا من تكدس المحاكم
الرئيس السيسي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
قتل ترامب.. إيران تعلن عن مكافأة كبيرة لاغتيال الرئيس الأمريكي
كيفية طواف مريض سلس البول.. الإفتاء توضح
5 و10 جنيهات معدنية.. الحكومة تحسم الجدل وتكشف حقيقة الصور المتداولة
تحركات داخل المناطق السكنية.. الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
رئيس الوزراء يتفقد معرض «أهلًا بالعيد» في منطقة الجمالية
بعد 60 يومًا من تعيينه مستشارا قانونيا للوفد .. السيد البدوي يُقيل ثروت الخرباوي
متى يوم عرفة 2026؟.. الإفتاء تحدد موعد وقفة العيد خلال 5 ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شراكة وطنية بين جامعة سوهاج الأهلية والنيل للطرق والكباري لتنفيذ مشروع المعامل المركزية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

اجتمع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج الأهلية، مع اللواء مهندس محسن محمود عبد المطلب، الرئيس التنفيذي لشركة النيل العامة للطرق والكباري - إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.

وذلك لمناقشة تنفيذ مبنى المعامل المركزية للجامعة الأهلية، بسعة استيعابية تزيد على 2700 طالب وطالبة، ليُعد أول مبنى معامل مستقل يُنفذ من الموارد الذاتية للجامعة على مستوى الجامعات الأهلية.

جامعة سوهاج

وقال النعماني إن تنفيذ مبنى المعامل المركزية يُعد خطوة استراتيجية نحو دعم منظومة التعليم التطبيقي والبحث العلمي داخل الجامعة.

وأشار إلى أن المشروع يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الطلاب، ويعكس حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متطورة وفق أحدث المعايير.

وأضاف النعماني أن التعاون مع شركة وطنية كبرى تابعة للدولة يعكس الثقة في قدرات مؤسسات الدولة وخبراتها في تنفيذ المشروعات القومية والتعليمية الكبرى، حيث تعد شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.

ومن كبرى شركات قطاع الأعمال العام في مصر، حيث تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمختلف أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه أعرب اللواء محسن عبد المطلب عن سعادته الغامرة بالتعاون مع جامعة سوهاج في ظل قيادتها الحكيمة، في تنفيذ مشروع مبنى المعامل المركزية، مؤكدًا أن الشركة تضع كافة خبراتها وإمكاناتها الفنية والهندسية لإنجاز المشروع وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة.

باعتباره أحد المشروعات التعليمية المهمة التي تسهم في دعم منظومة التعليم الجامعي الحديث وخدمة الطلاب، مضيفا ان الشركة مصنفة فئة أولى في جميع التخصصات بالاتحاد المصري للتشييد والبناء.

وقال الدكتور طلعت علي ان المبني يُقام على مساحة 3540 مترًا مربعًا، ويضم 80 معملًا تخصصيًا تخدم كليات الجامعة الثمانى بمختلف برامجها، ويتكون من بدروم ودور أرضي وأربعة أدوار علوية، ويتوسطه فناء مفتوح بمساحة 337 مترًا مربعًا.

كما يضم مجموعة من الخدمات الطلابية، تشمل قاعة فيديو كونفرانس، ومكتبة رقمية، ومطبعة، وورش نجارة وتصنيع، إلى جانب غرف التحضير والإدارة، وغرف لأعضاء هيئة التدريس والفنيين، ومخازن، وغرفة خدمية للكهرباء والبيانات والمحولات، فضلًا عن 5 سلالم للحركة و4 مصاعد لتسهيل التنقل داخل المبنى.

حضر الاجتماع كل من الدكتور طلعت علي أحمد، عميد كلية الهندسة، الدكتور أحمد خالد، مدير مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية بالكلية، المهندس كمال بخيت، رئيس قطاع وجه قبلي بشركة النيل العامة للطرق والكباري.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

سعر الذهب

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

ضبط مصنع مياة غازية غير مرخص وربع طن دواجن بدون بيانات غير صالحة

محافظ الغربية

محافظ الغربية : تكثيف الأعمال للانتهاء الكامل من رفع التراكمات بمصنع دفرة

فريق مستشفى قنا الجامعى

مستشفى قنا الجامعى يجرى جراحة نادرة ودقيقة لرضيع حديث الولادة بمنظار الأنف

بالصور

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا” يلفتون الأنظار في مهرجان كان

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

جون ترافولتا
جون ترافولتا
جون ترافولتا

فيديو

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد