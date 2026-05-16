شراكة وطنية بين جامعة سوهاج الأهلية والنيل للطرق والكباري لتنفيذ مشروع المعامل المركزية

اجتمع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج الأهلية، مع اللواء مهندس محسن محمود عبد المطلب، الرئيس التنفيذي لشركة النيل العامة للطرق والكباري - إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.

وذلك لمناقشة تنفيذ مبنى المعامل المركزية للجامعة الأهلية، بسعة استيعابية تزيد على 2700 طالب وطالبة، ليُعد أول مبنى معامل مستقل يُنفذ من الموارد الذاتية للجامعة على مستوى الجامعات الأهلية.

جامعة سوهاج

وقال النعماني إن تنفيذ مبنى المعامل المركزية يُعد خطوة استراتيجية نحو دعم منظومة التعليم التطبيقي والبحث العلمي داخل الجامعة.

وأشار إلى أن المشروع يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الطلاب، ويعكس حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متطورة وفق أحدث المعايير.

وأضاف النعماني أن التعاون مع شركة وطنية كبرى تابعة للدولة يعكس الثقة في قدرات مؤسسات الدولة وخبراتها في تنفيذ المشروعات القومية والتعليمية الكبرى، حيث تعد شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.

ومن كبرى شركات قطاع الأعمال العام في مصر، حيث تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمختلف أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه أعرب اللواء محسن عبد المطلب عن سعادته الغامرة بالتعاون مع جامعة سوهاج في ظل قيادتها الحكيمة، في تنفيذ مشروع مبنى المعامل المركزية، مؤكدًا أن الشركة تضع كافة خبراتها وإمكاناتها الفنية والهندسية لإنجاز المشروع وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة.

باعتباره أحد المشروعات التعليمية المهمة التي تسهم في دعم منظومة التعليم الجامعي الحديث وخدمة الطلاب، مضيفا ان الشركة مصنفة فئة أولى في جميع التخصصات بالاتحاد المصري للتشييد والبناء.

وقال الدكتور طلعت علي ان المبني يُقام على مساحة 3540 مترًا مربعًا، ويضم 80 معملًا تخصصيًا تخدم كليات الجامعة الثمانى بمختلف برامجها، ويتكون من بدروم ودور أرضي وأربعة أدوار علوية، ويتوسطه فناء مفتوح بمساحة 337 مترًا مربعًا.

كما يضم مجموعة من الخدمات الطلابية، تشمل قاعة فيديو كونفرانس، ومكتبة رقمية، ومطبعة، وورش نجارة وتصنيع، إلى جانب غرف التحضير والإدارة، وغرف لأعضاء هيئة التدريس والفنيين، ومخازن، وغرفة خدمية للكهرباء والبيانات والمحولات، فضلًا عن 5 سلالم للحركة و4 مصاعد لتسهيل التنقل داخل المبنى.

حضر الاجتماع كل من الدكتور طلعت علي أحمد، عميد كلية الهندسة، الدكتور أحمد خالد، مدير مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية بالكلية، المهندس كمال بخيت، رئيس قطاع وجه قبلي بشركة النيل العامة للطرق والكباري.