غرفة علاج كيماوي وعناية متوسطة.. تطوير جديد بقسم علاج الأورام بمستشفى سوهاج الجامعي

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم علاج الأورام بمقر المستشفى الجامعي القديم، بتكلفة بلغت نحو 7 ملايين جنيه مقدمة من بنك الشفاء بالتعاون مع بنك الكويت الوطني، وذلك في إطار دعم الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام.

وقال “النعماني” إن قسم علاج الأورام بالمستشفى يستقبل سنويًا نحو ألف حالة جديدة من مختلف أنواع الأورام، تشمل الأورام الصلبة، وأورام الدم، وأورام الأطفال.

وأكد استمرار الجامعة في دعم القطاع الطبي وتطوير الخدمات العلاجية بما يلبي احتياجات المرضى ويواكب التطور في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة.

وشدد على أن أعمال التطوير تشمل تجهيز وحدة صيدلة إكلينيكية مطابقة لمعايير الجودة ووزارة الصحة، بما يضمن التعقيم الكامل أثناء تحضير العلاج الكيماوي، وتقليل هدر الأدوية، مع توفير أعلى درجات الأمان للمرضى والصيادلة.

من جانبه، قال الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، إن أعمال التطوير تضمنت أيضًا إنشاء غرفة للعلاج الكيماوي الخارجي مجهزة بجميع وسائل الراحة والرعاية للمرضى الذين يتلقون العلاج ليوم واحد دون الحاجة إلى الحجز بالقسم الداخلي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة الطبية وتخفيف العبء عن المرضى وذويهم.

فيما أوضح الدكتور أحمد كمال أن التطوير يضم أيضًا إنشاء غرفة عناية متوسطة بسعة 4 أسرة لخدمة الحالات الحرجة من مرضى، وهو ما يجعل هذه التوسعات إضافة مهمة تسهم في تخفيف العبء عن المرضى، وتوفير رعاية متخصصة داخل المستشفى الجامعي، كما تضمنت الأعمال تجديد دورات المياه وتحديث الفرش غير الطبي بالقسم الداخلي.