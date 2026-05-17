غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يُنظِّم الحفل الختامي من برنامج فرسان التلاوة للطلاب الوافدين

يُنظِّم مجمع البحوث الإسلامية، غدًا الاثنين، الحفل الختامي للمرحلة الأولى من برنامج (فرسان التلاوة والإنشاد الديني) بمسجد مدينة البعوث الإسلاميَّة، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

برنامج فرسان التلاوة والإنشاد الديني للطلاب الوافدين

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود اللجنة العُليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلاميَّة؛ للعناية بالطلاب والطالبات الوافدين، وتعزيز ارتباطهم بالقرآن الكريم وعلومه، وترسيخ منهج الأزهر الشريف في الإقراء المتصل بالسند إلى رسول الله ﷺ.

ومِنَ المقرَّر أن يشهد الحفل تكريم المشاركين في المرحلة الأولى من البرنامج، التي تقدَّم إليها (50) طالبًا من الوافدين، واشترطت اللجنة لالتحاقهم بالبرنامج أن يكونوا من حفظة القرآن الكريم كاملًا، قبل أن تُجرى لهم اختبارات متخصِّصة أسفرت عن قبول (35) طالبًا، إلى جانب (20) طالبة من الوافدات.

وشملت المرحلة الأولى التي استمرَّت على مدار عامين، تدريس الطلاب عددًا من الروايات القرآنيَّة؛ هي: روايتا: (حفص) و(شعبة) عن الإمام عاصم، وروايتا: (قالون) و(ورش) عن الإمام نافع؛ إذْ أتمَّ الطلاب القراءة بهذه الروايات، وحصلوا على الإجازات بالسند المتصل، إلى جانب دراسة وحفظ متون: (التحفة)، و(الجزَريَّة)، و(الشاطبيَّة).

كما خصَّص البرنامج مسارًا للطالبات الوافدات؛ إذْ حصلن على الإجازة برواية (حفص) عن عاصم، مع دراسة متنَي: (التحفة)، و(الجزَريَّة) روايةً ودرايةً، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بتأهيل الدارسات الوافدات في علوم القرآن الكريم وقراءاته.

ويُشرف على البرنامج نخبة من علماء القراءات وأعضاء لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف بالأزهر، فيما يشهد الحفل إعلان فَتْح باب الالتحاق بالمرحلة الثانية من البرنامج، التي تستهدف التوسُّع في تدريس القراءات العشر، وزيادة أعداد المستفيدين، وتوسيع حلقات الإقراء، واستكمال مشروع (حفظ الأسانيد) الذي تتبنَّاه اللجنة العُليا لشئون الدعوة.