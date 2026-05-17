البحوث الفلكية تعلن ميلاد هلال ذي الحجة.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

تصدر كلمات «عيد الأضحى» و«وقفة عرفات ٢٠٢٦» و«يوم عرفة 2026» محركات البحث، الآن، وبالتزامن مع هذا، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل ميلاد هلال شهر ذي الحجة 1447 هـ، كاشفًا موعد غرة الشهر الهجري وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيًا.

ميلاد هلال ذي الحجة 1447 هـ

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، أمس السبت 16 مايو 2026.

وأشار إلى أن اليوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الإثنين 18 مايو 2026.

موعد وقفة عرفات ٢٠٢٦

وبحسب الحسابات الفلكية، تكون وقفة عرفات ٢٠٢٦ فلكيًا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهو اليوم الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، ويعد من أعظم أيام العام لدى المسلمين.

ويزداد البحث خلال الساعات الحالية عن موعد يوم عرفة 2026 بالتزامن مع استطلاع هلال شهر ذي الحجة في مصر والسعودية.

موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا

وأكدت الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026 سيكون فلكيًا يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

ومن المنتظر أن تعلن الجهات الرسمية في مصر والسعودية، مساء اليوم الأحد، نتيجة استطلاع الهلال لتأكيد الموعد الرسمي لبداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك.

إمكانية رؤية الهلال اليوم

وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، أن رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد ممكنة بالعين المجردة في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، ما يرجح توحيد موعد عيد الأضحى هذا العام.

وأوضح أن الهلال سيظل ظاهرًا بعد غروب الشمس لفترات كافية تسمح برصده في القاهرة ومكة المكرمة وعدد من العواصم العربية.

وقال عودة: «بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 17 مايو في بعض المدن العربية والعالمية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

في القاهرة يغيب القمر بعد 67 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة، وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 58 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و22 دقيقة.

