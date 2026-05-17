قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
900 ألف حاج وحاجة وصلوا إلى السعودية حتى الآن عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية | صور
مدبولي يتابع استعدادات عيد الأضحى.. وضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع بأسعار مخفضة
المالية: 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات في موازنة 2026 /2027
بتكلفة 800 مليار جنيه ويضيف 2.2 مليون فدان | برلمانيون عن مشروع الدلتا الجديدة : يعزز الأمن الغذائي ..ويعيد مجد الزراعة المصرية عالميا
موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام
700 كيلو مواد مخدرة.. مصرع مسجل خطر وسقوط إمبراطورية الكيف بـ 84 مليون جنيه
العيد الأربعاء ولا الخميس.. الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات
إيران تهاجم ترامب: وقع في فخ إسرائيل وسيفقد نفوذ واشنطن بغرب آسيا
الحكومة تفرض رسوم بـ 4 مليار جنيه على جوازات السفر ومغادرة البلاد في الموازنة الجديدة
متحدث "الري": مشروع الدلتا الجديدة نموذج عالمي لتعظيم الاستفادة من المياه ودعم التوسع الزراعي
الصحة تكشف حقيقة وجود فيروس إيبولا في مصر.. اعرف أعراضه وطرق انتقاله
كاميرات وتأمين خارج اللجان.. مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية 2026| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحوث الفلكية تعلن ميلاد هلال ذي الحجة.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

البحوث الفلكية تكشف موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا بعد ميلاد هلال ذي الحجة.. تعرف على موعد وقفة عرفات ويوم عرفة 2026.
البحوث الفلكية تكشف موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا بعد ميلاد هلال ذي الحجة.. تعرف على موعد وقفة عرفات ويوم عرفة 2026.
إسلام خالد

تصدر كلمات «عيد الأضحى» و«وقفة عرفات ٢٠٢٦» و«يوم عرفة 2026» محركات البحث، الآن، وبالتزامن مع هذا، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل ميلاد هلال شهر ذي الحجة 1447 هـ، كاشفًا موعد غرة الشهر الهجري وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيًا. 

ميلاد هلال ذي الحجة 1447 هـ

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، أمس السبت 16 مايو 2026.

وأشار إلى أن اليوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الإثنين 18 مايو 2026.

موعد وقفة عرفات ٢٠٢٦

وبحسب الحسابات الفلكية، تكون وقفة عرفات ٢٠٢٦ فلكيًا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهو اليوم الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، ويعد من أعظم أيام العام لدى المسلمين.

ويزداد البحث خلال الساعات الحالية عن موعد يوم عرفة 2026 بالتزامن مع استطلاع هلال شهر ذي الحجة في مصر والسعودية.

موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا

وأكدت الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026 سيكون فلكيًا يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

ومن المنتظر أن تعلن الجهات الرسمية في مصر والسعودية، مساء اليوم الأحد، نتيجة استطلاع الهلال لتأكيد الموعد الرسمي لبداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك.

إمكانية رؤية الهلال اليوم

وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، أن رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد ممكنة بالعين المجردة في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، ما يرجح توحيد موعد عيد الأضحى هذا العام.

وأوضح أن الهلال سيظل ظاهرًا بعد غروب الشمس لفترات كافية تسمح برصده في القاهرة ومكة المكرمة وعدد من العواصم العربية.

وقال عودة: «بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 17 مايو في بعض المدن العربية والعالمية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

في القاهرة يغيب القمر بعد 67 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة، وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 58 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و22 دقيقة.
 

عيد الأضحى موعد عيد الأضحى موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات ٢٠٢٦ يوم عرفة 2026 وقفة عرفات ٢٠٢٦ موعد غرة الشهر وقفة عرفات موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 هلال شهر ذي الحجة ذي الحجة موعد يوم عرفة 2026 استطلاع هلال شهر ذي الحجة في مصر والسعودية أول أيام عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

بسبب الجلباب الصعيدي.. منع مواطنين من دخول عرض فيلم أسد بسينما أحد الفنادق

بسبب الجلباب الصعيدي .. منع مواطنين من دخول عرض فيلم «أسد» بسينما وسط البلد | شاهد

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

حاجة تفرح.. طلاب جامعة طنطا يحصدون 8 جوائز في منافسات مهرجان إبداع لشباب الجامعات

63 عامًا من الإنجازات.. كيف تحول مطار القاهرة الدولي إلى بوابة عالمية للطيران؟

مطار القاهرة بعد 63 عامًا.. كيف أعاد رسم خريطة الطيران بالمنطقة؟

قرش البهلوان

سلوك مرفوض بيئيًا وبحثيًا ويعكس نقص الوعي.. معهد علوم البحار يعترض على التعامل الخاطئ مع الكائنات البحرية

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد