قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني
نقيب الفلاحين: الدلتا الجديدة أضخم مشروع قومي زراعي على أرض مصر
الاحتلال يهاجم تكية طعام بجانب مستشفى شهداء الأقصى.. وحماس: جريمة حرب
عصام مرعي: على معتمد جمال إظهار العين الحمراء للاعبي الزمالك.. ولابد من استبعاد شيكوبانزا
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين .. ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار والدواجن
بعد مهاجمتها بمسيّرة.. الدولية للطاقة الذرية: معدلات إشعاع محطة براكة الإماراتية طبيعية
اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
العاهل الأردني يؤكد لوزير الدفاع الاسترالي ضرورة ضمان أمن الدول العربية في أي تسوية للحرب
الشيوخ الأمريكي يعرقل مقترحا لتمويل أمن البيت الأبيض وقاعة ترامب بمليار دولار
الإمارات وسلطنة عُمان تطلقان ممرًا لوجستيًا متكاملًا لتعزيز حركة التجارة والشحن
وزارة الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل للشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كارفخال بين صدمة ريال مدريد واستبعاد المونديال.. نهاية مؤلمة لقائد صنع المجد في البرنابيو

كارفاخال
كارفاخال
محمود أحمد

يعيش الإسباني داني كارفخال واحدة من أصعب الفترات في مسيرته الكروية بعدما تحولت الأشهر الأخيرة داخل ريال مدريد إلى سلسلة من الصدمات المتلاحقة بدأت بالغموض حول مستقبله مع النادي الملكي وامتدت إلى استبعاده المفاجئ من القائمة الأولية لمنتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم 2026.

الظهير المخضرم الذي كان لسنوات طويلة أحد أعمدة الجيل الذهبي لريال مدريد وجد نفسه فجأة أمام واقع مختلف إدارة لا تبدو متحمسة لتجديد عقده ومدرب منتخب يفتح الباب أمام جيل جديد وعروض سعودية ضخمة قرر رفضها رغم اقتراب رحيله عن سانتياجو برنابيو.

وبين نهاية محتملة لمسيرته مع ريال مدريد وتراجع حظوظه الدولية يقف كارفخال اليوم أمام أخطر منعطف في رحلته الكروية.

ريال مدريد يقترب من طي صفحة أحد قادته التاريخيين

بحسب تقارير إسبانية فإن إدارة ريال مدريد اتخذت قرارًا شبه نهائي بعدم تجديد عقد كارفخال الذي ينتهي في يونيو المقبل وهو ما يعني أن اللاعب قد يرحل مجانًا بعد أكثر من عقد كامل داخل الفريق الأول.

القرار بدا صادمًا لقطاع واسع من جماهير النادي خاصة أن كارفخال لا يُعد مجرد لاعب عادي بل أحد أبناء أكاديمية النادي الذين تحولوا إلى رموز تاريخية داخل البرنابيو.

ومنذ عودته إلى ريال مدريد قادمًا من باير ليفركوزن في صيف 2013 نجح الظهير الإسباني في فرض نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في مركزه على مستوى العالم وشارك في كتابة واحدة من أكثر الفترات نجاحًا في تاريخ النادي الملكي.

وخاض كارفخال 449 مباراة بقميص ريال مدريد وحقق خلالها حصيلة استثنائية من البطولات أبرزها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و4 ألقاب في الدوري الإسباني إلى جانب ألقاب عديدة محلية وقارية وعالمية.

لكن رغم كل هذا التاريخ يبدو أن سياسة ريال مدريد الحالية تسير نحو تجديد الدماء والتخلي التدريجي عن الجيل القديم حتى لو تعلق الأمر بقائد يحمل شارة الفريق.

رفض سعودي رغم الإغراءات

في ظل الغموض المحيط بمستقبله تلقى كارفخال عدة عروض من أندية الدوري السعودي للمحترفين التي حاولت استغلال اقتراب نهاية عقده لإقناعه بخوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط.

لكن المفاجأة كانت في موقف اللاعب نفسه بعدما قرر رفض فكرة الانتقال إلى دوري روشن بشكل نهائي وفقًا لما أكدته شبكة Fichajes الإسبانية.

كارفخال أغلق الباب أمام اللعب في السعودية مفضلًا دراسة خيارات أوروبية أخرى لاستكمال مسيرته في إشارة واضحة إلى رغبته في البقاء داخل دائرة المنافسة على أعلى مستوى سواء في إسبانيا أو إحدى الدوريات الكبرى.

قرار الظهير الإسباني يعكس أيضًا طبيعة شخصيته التنافسية خاصة أنه لا يزال يرى نفسه قادرًا على اللعب في أعلى المستويات رغم بلوغه 34 عامًا.

ضربة المونديال.. استبعاد يهز القائد

لكن الأزمة الأكبر بالنسبة لكارفخال ربما لم تكن مرتبطة بريال مدريد بل بمنتخب إسبانيا فاللاعب فوجئ باستبعاده من القائمة الأولية الموسعة التي تضم 55 لاعبًا استعدادًا لخوض كأس العالم 2026 في قرار أثار جدلًا واسعًا داخل الصحافة الإسبانية.

المدرب لويس دي لا فوينتي فضل التوجه نحو عناصر أصغر سنًا وأكثر مشاركة مع أنديتهم وهو ما تسبب في خروج كارفخال من الحسابات لأول مرة منذ سنوات طويلة.

القرار كان قاسيًا على قائد ريال مدريد خاصة أنه جاء بعد فترة صعبة عاشها اللاعب بسبب تراجع مشاركاته مع النادي تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا.

ووفقًا لتقارير إسبانية فإن كارفخال أبدى غضبًا واضحًا داخل محيطه المقرب معتبرًا أن تراجع دوره في ريال مدريد لعب دورًا مباشرًا في فقدانه مكانه الدولي.

دي لا فوينتي يعلن بداية عصر جديد

تصريحات دي لا فوينتي الأخيرة أكدت أن منتخب إسبانيا بدأ بالفعل مرحلة إعادة بناء وتجديد قبل كأس العالم المقبلة.

المدرب الإسباني قال بوضوح إن كارفخال يحتاج إلى وقت لاستعادة مستواه مشيرًا إلى أن استدعاءه مستقبلًا سيعتمد فقط على حالته الفنية.

وفي المقابل ضمت القائمة الأولية ثلاثة لاعبين من ريال مدريد هم: دين هويسن وفران غارسيا وغونزالو غارسيا في إشارة واضحة إلى توجه المنتخب نحو الاعتماد على جيل جديد.

ويبدو أن دي لا فوينتي يريد بناء منتخب أكثر حيوية وسرعة قبل مونديال 2026 حتى لو جاء ذلك على حساب أسماء تاريخية مثل كارفخال.

لعنة القائد تضرب ريال مدريد

رحيل كارفخال المحتمل أعاد إلى الواجهة الحديث عن ما تسميه الصحافة الإسبانية بـ " لعنة القائد " داخل ريال مدريد وهي السلسلة الطويلة من القادة التاريخيين الذين انتهت رحلتهم مع النادي بصورة مفاجئة أو مؤلمة.

فعلى مدار السنوات الماضية غادر عدد من قادة ريال مدريد في ظروف صعبة سواء عبر الرحيل المجاني أو الاستبعاد التدريجي من المشروع الفني بداية من إيكر كاسياس وسيرخيو راموس وصولًا إلى مارسيلو.

واليوم يبدو أن كارفخال قد يكون الاسم الجديد في تلك القائمة.

هل انتهت رحلة الأسطورة؟

ورغم كل ما يحدث لا يزال كارفخال يمتلك سجلًا استثنائيًا يصعب تكراره سواء مع ريال مدريد أو المنتخب الإسباني.

فعلى المستوى الدولي توج اللاعب بلقب بطولة أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا إضافة إلى لقب دوري الأمم الأوروبية ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأظهرة في تاريخ الكرة الإسبانية.

لكن كرة القدم لا تعترف كثيرًا بالتاريخ خصوصًا في الأندية الكبرى التي تعيش دائمًا تحت ضغط التجديد المستمر.

واليوم يجد كارفخال نفسه أمام مرحلة جديدة قد تحدد شكل نهاية مسيرته؛ هل ينجح في استعادة مكانه داخل ريال مدريد ومنتخب إسبانيا؟ أم أن صفحة المجد في البرنابيو اقتربت بالفعل من نهايتها؟

داني كارفخال كارفخال ريال مدريد النادي الملكي منتخب إسبانيا كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

تعليق ناري من أحمد موسى على التصرف الأخير لمحمد صلاح

أحمد موسى يعلّق على رسالة محمد صلاح: «كشف كوارث ليفربول»

ترشيحاتنا

حريق بقرى البنجر

نفوق مواشي ودواجن في حريق بقرية 26 بمنطقة بنجر السكر بمطروح

محامي دنيا فؤاد

محامي دنيا فؤاد يتخذ إجراءات قانونية بعد تعرضه لهجوم عبر مواقع التواصل

شارع الفن

محافظ القاهرة: مبادرة شارع الفن تعاون مشترك لنا مع أكاديمية الفنون

بالصور

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد