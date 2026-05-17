قائمة ريال مدريد أمام إشبيلية.. ظهور مبابي وفينيسيوس

كشف ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إشبيلية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني.

وضمت القائمة في حراسة المرمى كلًا من تيبو كورتوا، سيرجيو ميستري، وخافي نافارو.

وفي خط الدفاع تواجد داني كارفاخال، ودافيد ألابا، وترينت ألكسندر أرنولد، وراؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، وفران جارسيا، وأنطونيو روديجر، وهويسن.

كما شهد خط الوسط وجود جود بيلينجهام، وإدواردو كامافينجا، وأوريلين تشواميني، وتياجو، وليفا، وميسونيرو.

أما في الهجوم، فيقود القائمة فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، إلى جانب إبراهيم دياز، وجونزالو، وماستانتونو.

ويدخل ريال مدريد المباراة بحثًا عن تحقيق انتصار معنوي بعد فقدان فرصه في المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم، عقب تراجعه خلف برشلونة في جدول الترتيب، ليواصل الفريق موسمه دون تحقيق أي بطولة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 80 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة قبل جولتين فقط من نهاية الموسم.