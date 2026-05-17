الزمالك يستعد لموقعة حسم الدوري أمام سيراميكا.. وموقف صعب بسبب الغيابات

يستعد الزمالك بقيادة المدير الفني معتمد جمال لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام سيراميكا كليوباترا، مساء الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من مجموعة البطل في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ويدخل الزمالك المباراة بطموح كبير لحسم لقب الدوري أو الخروج بنتيجة إيجابية على الأقل، سواء بالفوز أو التعادل، من أجل التتويج بالبطولة المحلية وتعويض جماهيره عن خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

غيابات مؤثرة تضرب الزمالك

ويعاني الفريق من عدة غيابات مؤثرة قبل اللقاء المرتقب، حيث تأكد غياب المهدي سليمان بعد إصابته بشد في العضلة الضامة، والذي تعرض له خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام اتحاد العاصمة.

كما يغيب محمد إسماعيل بسبب إصابة في العضلة الخلفية، إلى جانب محمود حمدي الونش الذي يعاني من إصابة على مستوى الركبة، والتي أبعدته عن المشاركة في نهائي الكونفدرالية.

تحضيرات مكثفة لمواجهة الحسم

ويعمل الجهاز الفني للزمالك على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل المواجهة الحاسمة، في ظل أهمية اللقاء الذي يمثل الفرصة الأخيرة للفريق لإنهاء الموسم ببطولة محلية، وإنقاذ الموسم أمام جماهيره بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في البطولات القارية.