تحقيقات وملفات

الكونفدرالية تسقط الزمالك في دوامة الأزمات.. غضب جماهيري وانهيار نفسي وأزمة مالية تطارد القلعة البيضاء

محمود أحمد

تلقى الزمالك صدمة قاسية بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح في نهائي درامي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ليخسر الفريق الأبيض بطولة كانت الجماهير ترى أنها الأقرب لخزائن النادي هذا الموسم.

ورغم نجاح الزمالك في الفوز إيابًا بهدف دون رد معوضًا خسارة الذهاب بالنتيجة ذاتها في الجزائر فإن ركلات الترجيح ابتسمت للفريق الجزائري بنتيجة 8-7 لتتحول ليلة الحلم الأبيض إلى واحدة من أكثر الليالي صعوبة داخل القلعة البيضاء سواء على المستوى الفني أو الإداري أو الجماهيري.

عقب صافرة النهاية خيم الحزن على جماهير الزمالك التي احتشدت بأعداد كبيرة في ستاد القاهرة أملاً في التتويج القاري لكن الفريق فشل في استثمار الدعم الجماهيري الهائل ليخرج اللقب من بين أيدي لاعبيه في اللحظات الأخيرة.

الخسارة فجرت موجة غضب واسعة ضد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى جانب انتقادات حادة لبعض اللاعبين الذين ظهروا بعيدين عن مستواهم المعتاد في واحدة من أهم مباريات الموسم.

الأزمة المالية تضاعف معاناة الزمالك

ولم تتوقف تداعيات خسارة الكونفدرالية عند الجانب الفني فقط بل امتدت لتضرب الملف المالي داخل النادي بقوة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

ويعيش النادي الأبيض أوضاعًا مالية معقدة خاصة بعد أزمة سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر إلى جانب تراكم القضايا المرفوعة ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” والتي وصلت إلى 17 قضية تسببت في إيقاف القيد.

وكانت إدارة الزمالك تعول بشكل كبير على التتويج بالبطولة الإفريقية من أجل الحصول على مكافأة البطولة التي تبلغ 4 ملايين دولار وهي القيمة التي كانت تمثل طوق نجاة مهمًا لإنعاش خزائن النادي ومحاولة حل جزء من أزمة القيد والديون المتراكمة.

لكن ضياع اللقب تسبب في تعقيد المشهد أكثر ليجد الزمالك نفسه أمام ضغوط مالية متزايدة قد تؤثر على ملف التعاقدات والاستقرار الفني خلال الفترة المقبلة.

انهيار نفسي قبل موقعة الدوري الحاسمة

الخسارة القارية تركت آثارًا نفسية كبيرة على لاعبي الزمالك خاصة أن الفريق يستعد لخوض مواجهة حاسمة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وبات الجهاز الفني مطالبًا بإعادة تأهيل اللاعبين نفسيًا في وقت قياسي بعدما ظهرت علامات الانهيار والإحباط على أغلب عناصر الفريق عقب ضياع اللقب الإفريقي.

ورغم مرارة السقوط القاري فإن الزمالك لا يزال يملك فرصة إنقاذ موسمه محليًا إذ يحتاج الفريق الأبيض إلى نقطة واحدة فقط من مواجهة سيراميكا كليوباترا لحسم لقب الدوري المصري رسميًا.

تدمير الثقة في الجهاز الفني

وضعت خسارة الكونفدرالية المدير الفني معتمد جمال في مرمى الانتقادات بعدما فقد جزءًا كبيرًا من الثقة التي اكتسبها خلال الفترة الماضية بسبب نتائجه الجيدة مع الفريق.

عدد من نجوم الزمالك السابقين حملوا المدرب المسؤولية الفنية الكاملة معتبرين أن طريقة إدارته للمباراة ساهمت بشكل مباشر في ضياع اللقب.

وأكد حمادة عبد اللطيف أن معتمد جمال أخطأ في تشكيل المباراة وكان يجب أن يدفع بأحمد ربيع منذ البداية للسيطرة على منطقة وسط الملعب.

وأضاف أن اللاعبين دخلوا المباراة بعقلية الاحتفال قبل حسم البطولة مشيرًا إلى أن بعض العناصر لم تكن مؤهلة نفسيًا لخوض المباريات النهائية.

وبات الزمالك مطالبًا الآن بإغلاق صفحة الكونفدرالية سريعًا والتركيز على حسم لقب الدوري المصري من أجل إنقاذ موسمه وتخفيف حدة الغضب الجماهيري.

لكن في المقابل تظل خسارة الكونفدرالية جرس إنذار قوي داخل القلعة البيضاء يفرض على الإدارة إعادة تقييم العديد من الملفات الفنية والإدارية سواء فيما يتعلق بالجهاز الفني أو قائمة اللاعبين أو طريقة إدارة الأزمات داخل النادي.

بالصور

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

مي الغيطي تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

