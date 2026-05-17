محافظ قنا: إعفاء الباعة بالسوق الحضارى من الإيجار شهرين دعمًا لاستقرارهم

قرر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إعفاء جميع الباعة داخل السوق الحضاري من قيمة الإيجار لمدة شهرين دعمًا لهم، وتشجيعًا على الاستقرار داخل السوق، مؤكدًا حرص المحافظة على تذليل أي عقبات تواجههم، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة، بما يسهم في تحسين ظروف العمل، وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للباعة.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا، للسوق الحضاري بمدينة نجع حمادي، وعددًا من المناطق التي تم إخلاؤها من الباعة الجائلين، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشوارع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على توفير بيئة حضارية تليق بأهالي المحافظة.





ورافق المحافظ خلال جولته مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تابع أعمال تنظيم حركة البيع داخل السوق الحضاري، والتأكد من توافر المرافق والخدمات اللازمة، لاستيعاب الباعة وتسهيل حركة المواطنين والمترددين على السوق.



وشملت جولة المحافظ تفقد ميدان الأوقاف، ومناطق التأمينات والبريد، والإدارة التعليمية، ومنطقة الشيخ محمد الخواصي، ومنطقة المسجد العتيق، حيث وجه محافظ قنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، لاستغلال معرض الأوقاف كسوق للباعة الجائلين، مع التشديد على تطبيق إجراءات منظومة الحماية المدنية ومقاومة الحرائق، وتسهيل حركة الدخول والخروج.



كما وجه المحافظ، بتشديد الإجراءات الأمنية داخل وخارج السوق الحضاري، مع إزالة كافة الإشغالات بمنطقة ميدان الأوقاف، مؤكدًا أن اليوم يعد آخر موعد لتسكين الباعة الجائلين المقيدين ضمن منظومة الحصر الخاصة بالسوق الحضاري، تمهيدًا لإنهاء إجراءات التعاقد وتنظيم العمل بصورة كاملة.وفي ختام جولته، أكد محافظ قنا، استمرار تنفيذ خطط تطوير الأسواق العشوائية، ونقل الباعة الجائلين إلى أماكن حضارية مجهزة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين العامة.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة المتابعة المستمرة للمناطق التي تم إخلاؤها، لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مع تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، للحفاظ على ما تحقق من تطوير، وإظهار مدينة نجع حمادي بالمظهر الحضاري اللائق.





