الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ قنا يكرم أوائل مسابقة كوديفر المتأهلين للمنافسة الدولية بإندونيسيا

الفائزين بمسابقة كوديفر
الفائزين بمسابقة كوديفر
يوسف رجب

كرم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الطلاب الحاصلين على المركز الأول في مسابقة كوديفر، المتأهلين للمسابقة الدولية بدولة إندونيسيا.

جاء ذلك بحضور طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى جانب أولياء أمور الطالبات، تقديرا لتفوقهم وتميزهم العلمي ورفع اسم محافظة قنا في المحافل التعليمية والتكنولوجية.

وشمل التكريم المهندسة سارة محمد محي الدين، المشرفة على المشروع، إلى جانب تكريم فريق عمل المشروع وهن الطالبة ملك أحمد عكاشة، بالصف الأول الثانوي بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، والطالبة غدير أحمد إبراهيم، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بقنا STEM، والطالبة مريم محمود محمد، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بقنا STEM، وذلك بعد حصولهن على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة كوديفر.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، حرص المحافظة على دعم الطلاب الموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، مشيدًا بروح العمل الجماعي للطالبات وبما حققنه من إنجاز يعكس مستوى التعليم المتميز داخل مدارس المحافظة، وقدرتهن على المنافسة على المستوى الجمهوري والدولى.

فيما أعربت الطالبات، عن سعادتهن بهذا التكريم، مؤكدات أن الدعم الذي تقدمه المحافظة ومديرية التربية والتعليم يمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة التفوق وتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر ومحافظة قنا في المنافسات الدولية المقبلة.

يذكر أن، فكرة مشروع الطالبات تقوم على روبوت مساعد طبي في المستشفيات، لمساعدة الأطباء أثناء انتشار الأمراض المعدية وأثناء الضغط، حيث يعمل على قياس العلامات الحيوية للمريض وإرسالها للطبيب عن طريق الويب سايت الخاص بالروبوت.

