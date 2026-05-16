الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مستشفى قنا الجامعى يجرى جراحة نادرة ودقيقة لرضيع حديث الولادة بمنظار الأنف

فريق مستشفى قنا الجامعى
فريق مستشفى قنا الجامعى
يوسف رجب

حقق قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفيات قنا الجامعية إنجازًا طبيًا جديدًا، بإشراف الدكتور  أحمد جابر عبد الرحيم، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، حيث نجح فريق طبي بالقسم في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر 31 يومًا، كان يعاني من انسداد خلقي كامل ثنائي بفتحات الأنف الخلفية Bilateral Choanal Atresia، وهي من الحالات النادرة والخطيرة التي قد تؤدي إلى صعوبة شديدة في التنفس لدى حديثي الولادة.

المنظار الأنفي الدقيق

وأوضح الفريق الطبي بمستشفى قنا الجامعى، أنه تم التعامل مع الحالة باستخدام المنظار الأنفي الدقيق Endoscopic Transnasal Repair، حيث أُجريت الجراحة بالكامل من خلال الأنف دون أي تدخل جراحي خارجي، مع فتح الانسداد العظمي والغشائي بدقة متناهية وإعادة تكوين الممرات الأنفية الخلفية بما يسمح بعودة التنفس بصورة طبيعية وآمنة.

وتُعد هذه الجراحة من العمليات المعقدة والدقيقة للغاية، خاصة مع صغر حجم التجويف الأنفي لحديثي الولادة، وقرب موضع الجراحة من قاع الجمجمة والأوعية الدموية الحيوية، فضلًا عن الحاجة لاستخدام أدوات ومناظير دقيقة داخل مساحة محدودة للغاية.

ونجح الفريق الطبي في إنهاء الجراحة خلال أقل من ساعة، دون الحاجة إلى تركيب دعامات أنفية Stents، وهو ما يُعد من أحدث الاتجاهات الجراحية المتبعة عالميًا، لما يسهم به في تقليل المضاعفات وتحسين معدلات الالتئام.

جدير بالذكر أُن الجراحة أجريت بواسطة كل من: 
الدكتور أسامة كمال الدين طايع، أستاذ مساعد الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور أحمد فتحي عوض، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، والأطباء هشام عبده، وإيمان عاطف، وحسانى محمد، وعبد الرحمن محسوب، أطباء مقيمين بقسم الأنف والأذن والحنجرة.

كما شارك من قسم التخدير والعناية المركزة كل من الدكتورة أسماء صبري، مدرس مساعد التخدير، والدكتور محمد رجب، مدرس التخدير، والدكتورة مريم صبري، طبيب مقيم التخدير، وذلك تحت إشراف رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بالمستشفيات الجامعية، كما شارك من طاقم هيئة التمريض ولاء عبد الصبور.

وأكد الدكتور محمد زين العابدين أبو الحسن، مدير مستشفى المعبر الجامعي، أن هذا النجاح يعكس ما تمتلكه مستشفيات قنا الجامعية من كوادر طبية متميزة وإمكانات متطورة قادرة على التعامل مع أدق وأصعب الحالات الجراحية، مشيرًا إلى استمرار دعم إدارة المستشفى للتخصصات الدقيقة وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وفق أحدث المعايير العلمية.

