الإشراف العام
برلمان

الاقتصاد يواصل التعافى والنمو يسجل 5.3% بالربع الثانى من 2025/2026..نواب: خطوة على طريق الاستقرار الاقتصادي ومؤشر قوي على نجاح الإصلاحات

أميرة خلف
  • برلماني:مواصلة الإصلاحات الهيكلية تضمن استدامة النمو وتحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين
  • برلمانية: الحفاظ على معدلات النمو يتطلب استمرار دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار

سجّل الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية جديدة خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، بعدما أعلنت الحكومة استمرار مسار التعافي وتحقيق معدل نمو بلغ 5.3%، في دلالة على تحسن الأداء الاقتصادي وتماسك المؤشرات الكلية في مواجهة التحديات العالمية.


في هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن هذا النمو يعكس استمرار جهود الدولة في تنفيذ السياسات الداعمة للاستثمار والإنتاج، بما يعزز فرص استدامة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

بداية، أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بإعلان الحكومة استمرار تعافي الاقتصاد المصري وتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026.


و أكد" مسعود" في تصريح له أنه يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات العالمية، كما يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج.


وشدد عضو النواب على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو وتحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين، خاصة في ما يتعلق بتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

في سياق متصل، أكدت النائبة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأكدت" فاخر" في تصريح خاص لموقع" صدى البلد" أن الحفاظ على معدلات النمو يتطلب استمرار دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، ليستشعر المواطن انعكاسها على الخدمات بشكل مباشر.

المواطن ينتظر ترجمة مؤشرات التعافي الاقتصادي إلى تحسن ملموس في الأوضاع


وأضحت عضو النواب أن المواطن ينتظر ترجمة مؤشرات التعافي الاقتصادي إلى تحسن ملموس في الأوضاع المعيشية، مشيرة إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الصناعة والتصدير، وهو ما ساهم في دفع معدلات النمو. 

