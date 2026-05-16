لو عضك كلب.. صحة قنا تخصص 22 مركزا للوقاية من السعار وتلقى المصل

أعلنت مديرية الصحة بقنا، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تخصيص 22 مركز طبى" مستشفيات ووحدات صحية" للوقاية من السعار والحصول على المصل، موزعين بكافة مراكز محافظة قنا، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمنت قائمة المراكز المخصصة للوقاية من السعار، كل من: وحدة الشيخ علي شرق، مستشفى الوقف المركزي، وحدة المنشية، مستشفى قنا العام، وحدة الأشراف الغربية، وحدة الترامسة، مستشفى قفط التخصصى.

كما تضمنت كل من: وحدة الكلاحين، مستشفى قوص المركزي، وحدة حجازة قبلي، مستشفى نقادة المركزي، وحدة دنفيق الصحية، مستشفى أبوتشت المركزي، وحدة بلاد المال بحري، وحدة أبوشوشة الصحية.

وكل من: مستشفى فرشوط المركزي، وحدة العركي، مستشفى نجع حمادي العام، وحدة السلامية، وحدة الحلفاية قبلى، مستشفى دشنا المركزي، وحدة أبو مناع قبلي.

كما نشرت الصفحة اجراءات وخطوات يجب اتباعها حال تعرض أى شخص للعض من قبل الكلاب الضالة أو المسعورة، لضمان التعافي وتجنب المخاطر التى قد تحدث حال إتباع طرق غير صحية مع الإصابة.

