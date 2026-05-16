رفع 35 طن مخلفات خلال حملات نظافة موسعة بمراكز قنا

شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز نجع حمادي وأبوتشت حملات نظافة مكثفة وموسعة، نجحت خلالها فى رفع 35 طنا من التراكمات والمخلفات الصلبة، فى إطار خطة المحافظة لتحسين المظهر الحضاري.

وتأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة بمختلف القرى والمدن.

وقال سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إن حملات النظافة المكثفة بنطاق الوحدة المحلية لقرية "سمهود"، تحت إشراف ربيع منصور، نجحت في رفع ما يقرب من 15 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة، لا سيما في منطقة "سويقة سمنود" التي كانت تمثل بؤرة للتجمعات.

وأضاف تمساح أن الحملة لم تقتصر على رفع المخلفات فحسب، بل شملت أيضاً أعمال تمهيد وتسوية لعدد من الطرق الحيوية ومداخل القرى وتطهيرها بالكامل، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وإضفاء لمسة جمالية تليق بالقرية المصرية، مؤكداً استمرار هذه الحملات دورياً لتشمل جميع نقاط التمركز بدائرة المركز.

فيما تمكنت الوحدة المحلية لقرية الشعانية، بمركز نجع حمادي من رفع 20 طنًا من القمامة والمخلفات الصلبة، وذلك ضمن حملة نظافة وتجميل موسعة شملت كافة أنحاء القرية والنجوع التابعة لها.

من جانبه، قال حسين زمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، إنه تم عمل حملة نظافة مكبرة برئاسة منال همام، رئيسة الوحدة المحلية لقرية الشعانية، حيث شملت الأعمال تنظيف مدخل القرية المتاخم لخط السكة الحديد والطريق السريع، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد "طريق الشيخ محمد" لرفع كفاءته وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وأضاف زمقان أنه تم رفع جميع التجمعات والمخلفات الصلبة بجوار مدرسة عزبة البوصة الابتدائية، بهدف توفير بيئة صحية آمنة للتلاميذ والمواطنين بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف، وذلك وفق خطة دورية تشمل جميع التوابع لضمان خلو الشوارع من الإشغالات والمخلفات.





