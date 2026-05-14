الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بسبب عرض «حلقة النار».. محافظ قنا يحيل مسئولي مدرسة بأبوتشت للشئون القانونية

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

أحال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، المسئولين عن واقعة عرض "حلقة النار" بمدرسة عزبة البوصة الثانوية، التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية، إلى التحقيق الفوري بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة.

وشدد محافظ قنا على اتخاذ إجراءات رادعة وتوقيع أقصى جزاء ضد كل من تهاون في الحفاظ على أرواح وأمن وسلامة الطلاب داخل الحرم المدرسي، مؤكداً أن العملية التعليمية لا تكتمل إلا ببيئة آمنة تضمن حماية أبنائنا وتؤهلهم للمستقبل في إطار من الانضباط والمسئولية.

وأكد الببلاوي أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تمس سلامة المسيرة التعليمية، مشيراً إلى أن الأنشطة المدرسية يجب أن تكون هادفة وبناءة ولا تشكل أي تهديد لسلامة المشاركين فيها، خاصة أن الواقعة تعد خروجاً صارخاً عن الأهداف التربوية وتعريضاً مباشراً لحياة الطلاب للخطر.

وقال محافظ قنا إن الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، موجهاً بضرورة تكثيف حملات التوعية داخل المنشآت التعليمية لترسيخ ثقافة السلامة العامة والالتزام بالأنشطة التربوية الهادفة التي تنمي مهارات الطلاب دون عرض حياتهم للخطر.

من جانبه، أوضح طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه بالبحث، ثبت أن الواقعة شهدها حفل ختام الأنشطة التربوية المنعقد يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026، مؤكداً أن هذه الفقرة تحديداً لم تكن مدرجة ضمن البرنامج المعتمد للحفل أو الأنشطة المسموح بها، ما استوجب تشكيل لجنة عاجلة للمتابعة والتحقيق لمخالفة التعليمات المنظمة للأنشطة المدرسية.
 

قنا إدارة أبوتشت التعليمية حلقة النار مدرسة عزبة البوصة الثانوية العملية التعليمية

