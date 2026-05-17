قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى
ثابت بدون تغيير.. الذهب يستقر في الصاغة بعد ساعتين من التعاملات الصباحية اليوم
عشت معاك حكايات.. تامر عاشور يشعل حفل أبو ظبي بأغانيه
البنك الأهلي يصطدم بالجونة في مواجهة مهمة بمجموعة الهبوط بالدوري الممتاز
وزير الرياضة يهنئ المعجزة أمينة عرفي ومصطفي عسل ببطولتي العالم للإسكواش
الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات وتعذيب الأسرى الفلسطينيين
"الدفاع الروسية": تدمير واعتراض 556 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وليالٍ عشر.. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح| فيديو
3.2 مليون طن .. قفزة في توريد القمح المحلي
بنسبة 64% من المستهدف.. "الزراعة" تعلن قفزة في توريد القمح المحلي
الحكومة تدرس تنفيذ مرحلة ثالثة من مشروع حياة كريمة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب العمال في مأزق.. رئيس الوزراء البريطاني يواجه سيناريو الرحيل المبكر

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أبلغ مقربين منه بنيته الاستقالة من منصبه، مشيرة إلى أنه وضع بالفعل تصوراً زمنياً واضحاً لرحيله عن رئاسة الحكومة.

وبحسب التقرير، شهد مقر رئاسة الوزراء البريطانية في «10 داونينغ ستريت» خلال الأيام الماضية اجتماعات ضمت عدداً من أعضاء الحكومة مع ستارمر، في ظل تصاعد الجدل داخل حزب العمال بشأن مستقبله السياسي.

 كما أفادت صحيفة “ديلي تلغراف” بأن عدداً من الوزراء يستعدون لمطالبته بالتنحي.

وفي خضم الأزمة، كانت الوزيرة ميا تا فانبوله أول من أعلن استقالته، داعية عبر منصة «إكس» إلى وضع جدول زمني لانتقال منظم لقيادة حزب العمال.

وتواجه حكومة حزب العمال أزمة سياسية متفاقمة، وسط تراجع شعبية ستارمر وتصاعد الانتقادات الموجهة لأدائه. ونقلت «ديلي ميل» عن أحد أعضاء مجلس الوزراء قوله إن رئيس الحكومة أبلغ دائرته المقربة بأنه يدرك صعوبة استمرار الوضع الحالي، لكنه يفضّل إدارة خروجه وفق ترتيبات يحددها بنفسه.

وتزايدت الضغوط على ستارمر خلال الأسابيع الأخيرة بسبب عدة ملفات، أبرزها الجدل المرتبط بدعمه تسريع تعيين بيتر ماندلسون مبعوثاً لبريطانيا إلى واشنطن، على خلفية علاقاته السابقة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

كما تعرض حزب العمال لانتقادات عقب نتائجه الضعيفة في الانتخابات المحلية، بالتزامن مع تراجع حاد في شعبية رئيس الوزراء. ووفق استطلاعات مؤسسة يوغوف، فإن نحو 69% من البريطانيين ينظرون إلى ستارمر بصورة سلبية، فيما شبّه بعض المراقبين وضعه السياسي بفترة حكم ليز تراس القصيرة.

وفي تطور جديد، أعلن وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ استقالته من الحكومة، مؤكداً عزمه خوض أي سباق مقبل على زعامة حزب العمال، وداعياً ستارمر إلى تحديد موعد واضح لرحيله.

وتشير تقارير إلى تزايد القلق داخل حزب العمال من استمرار تراجع شعبية ستارمر، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إضعاف فرص الحزب في الانتخابات المقبلة، ويفتح المجال أمام صعود اليمين بقيادة نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح البريطاني.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حزب العمال حكومة حزب العمال ستارمر استقالة ستارمر حزب الإصلاح البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

جماهير الزمالك

رد فعل غير متوقع من إبراهيم فايق بعد خسارة الزمالك أمام العاصمة

ييس توروب

الأهلي يقترب من فسخ عقد توروب بالتراضي

انفجار مدوٍّ يهز وسط إسرائيل قرب قاعدة جوية

انفجار مدوٍّ يضرب وسط إسرائيل قرب قاعدة جوية .. والجيش يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد خسارة لقب الكونفدرالية

هيثم فاروق

هيثم فاروق: ركلات الترجيح حرمت الزمالك من الكونفدرالية.. والدوري أهم الآن

شوبير

شوبير عن خسارة الزمالك: الفريق افتقد الروح وانهار في أصعب لحظة

بالصور

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

بالشراشيب والمجوهرات..ياسمين صبري تثير الجدل من مهرجان كان

بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان
بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان
بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان

لوك كاجوال.. هاجر أحمد تبهر متابعيها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

رانيا منصور تستعرض رشاقتها.. شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد