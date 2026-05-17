حزب العمال في مأزق.. رئيس الوزراء البريطاني يواجه سيناريو الرحيل المبكر

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مساء السبت، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أبلغ مقربين منه بنيته الاستقالة من منصبه، مشيرة إلى أنه وضع بالفعل تصوراً زمنياً واضحاً لرحيله عن رئاسة الحكومة.

وبحسب التقرير، شهد مقر رئاسة الوزراء البريطانية في «10 داونينغ ستريت» خلال الأيام الماضية اجتماعات ضمت عدداً من أعضاء الحكومة مع ستارمر، في ظل تصاعد الجدل داخل حزب العمال بشأن مستقبله السياسي.

كما أفادت صحيفة “ديلي تلغراف” بأن عدداً من الوزراء يستعدون لمطالبته بالتنحي.

وفي خضم الأزمة، كانت الوزيرة ميا تا فانبوله أول من أعلن استقالته، داعية عبر منصة «إكس» إلى وضع جدول زمني لانتقال منظم لقيادة حزب العمال.

وتواجه حكومة حزب العمال أزمة سياسية متفاقمة، وسط تراجع شعبية ستارمر وتصاعد الانتقادات الموجهة لأدائه. ونقلت «ديلي ميل» عن أحد أعضاء مجلس الوزراء قوله إن رئيس الحكومة أبلغ دائرته المقربة بأنه يدرك صعوبة استمرار الوضع الحالي، لكنه يفضّل إدارة خروجه وفق ترتيبات يحددها بنفسه.

وتزايدت الضغوط على ستارمر خلال الأسابيع الأخيرة بسبب عدة ملفات، أبرزها الجدل المرتبط بدعمه تسريع تعيين بيتر ماندلسون مبعوثاً لبريطانيا إلى واشنطن، على خلفية علاقاته السابقة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

كما تعرض حزب العمال لانتقادات عقب نتائجه الضعيفة في الانتخابات المحلية، بالتزامن مع تراجع حاد في شعبية رئيس الوزراء. ووفق استطلاعات مؤسسة يوغوف، فإن نحو 69% من البريطانيين ينظرون إلى ستارمر بصورة سلبية، فيما شبّه بعض المراقبين وضعه السياسي بفترة حكم ليز تراس القصيرة.

وفي تطور جديد، أعلن وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ استقالته من الحكومة، مؤكداً عزمه خوض أي سباق مقبل على زعامة حزب العمال، وداعياً ستارمر إلى تحديد موعد واضح لرحيله.

وتشير تقارير إلى تزايد القلق داخل حزب العمال من استمرار تراجع شعبية ستارمر، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إضعاف فرص الحزب في الانتخابات المقبلة، ويفتح المجال أمام صعود اليمين بقيادة نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح البريطاني.