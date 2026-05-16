بريطانيا.. وزير الصحة المستقيل يعتزم الترشح لخلافة ستارمر في رئاسة الوزراء

أعلن وزير الصحة البريطاني المستقيل ويس ستريتنغ عزمه الترشح لخلافة رئيس الوزراء كير ستارمر في زعامة الحزب، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاستقالات التي هزّت الحكومة البريطانية خلال الأيام الماضية.

وقال ستريتنغ، البالغ من العمر 43 عاماً، إنه سيشارك في “منافسة فعلية يتواجه فيها أفضل المرشحين”، مؤكداً ضرورة فتح الباب أمام قيادة جديدة قادرة على استعادة ثقة الناخبين، بعد التراجع الحاد في شعبية الحزب الحاكم والنتائج المخيبة التي مُني بها في الانتخابات المحلية الأخيرة.

ويُعد ستريتنغ أحد أبرز ممثلي الجناح اليميني داخل حزب العمال، وقد وجّه انتقادات حادة إلى ستارمر في خطاب استقالته، مشيراً إلى أنه “فقد الثقة في قيادته”، في مؤشر واضح على عمق الانقسام داخل الحزب. كما اعتبر أن ستارمر لن يكون قادراً على قيادة الحزب نحو الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة عام 2029.

تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه ستارمر ضغوطاً متزايدة للتنحي، بعدما طالب عشرات النواب العماليين بإعادة النظر في قيادته للحزب، بالتزامن مع استقالة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.

ويعكس هذا المشهد حالة من الاضطراب السياسي المتزايد في المملكة المتحدة، في ظل تراجع الثقة الشعبية بالحكومة وتصاعد الانقسامات داخل حزب العمال الحاكم.