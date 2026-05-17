محافظ قنا يتفقد منطقة هبوط نجع موسى وأسفل كوبري نجع حمادى

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، منطقة هبوط جسر طراد النيل أمام نجع موسى علام، وأسفل كوبري نجع حمادي، بمركز نجع حمادي، لمتابعة الموقف على أرض الواقع والوقوف على حجم الأعمال المطلوبة لإعادة تأهيل المنطقة وضمان سلامة المواطنين وحركة المرور بالمنطقة.

رافق محافظ قنا، خلال الجولة المهندس صالح بغدادي، وكيل وزارة الري، والمهندس محمد سيد، مفتش حماية النيل، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، حيث تم استعراض الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة الهبوط وآليات تنفيذ المشروع وفق الاشتراطات المحددة.

وأكد محافظ قنا، بأن مشروع معالجة الهبوط سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل متتالية بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق أعلى معدلات الأمان والاستقرار للمنطقة، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ المشروع بكفاءة.

وشدد الببلاوي، خلال الجولة على أهمية فتح الطريق في المرحلة الأولى وأن تكون الأعمال الإنشائية وفق مواصفات حماية النيل مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لتيسير الحركة أمام المواطنين ومنع أي معوقات مرورية بالمنطقة.

كما وجه محافظ قنا، بضرورة التدقيق في جميع المواصفات الفنية الخاصة بأعمال المعالجة والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت المحيطة بالمنطقة.