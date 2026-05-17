انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات جامعة قنا

أجرى الدكتور أشرف موسى نائب رئيس جامعة قنا لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، بحضور عمداء ووكلاء الكليات.



وخلال الجولة، تابع نائب رئيس الجامعة انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، ومدى الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، كما اطمأن على توافر سبل الراحة للطلاب وتطبيق الإجراءات التي تضمن أداء الامتحانات في أجواء مناسبة وهادئة.





وأكد نائب رئيس الجامعة، حرص إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، على توفير بيئة امتحانية ملائمة تدعم الطلاب وتسهم في أداء الاختبارات بسهولة ويسر، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

كما استمع موسى، لآراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات، ومدى ملاءمتها للمقررات الدراسية، موجهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو احتياجات لضمان حسن سير الامتحانات.



وأشار نائب رئيس جامعة قنا، إلى أن هذه المتابعة في إطار اهتمام جامعة قنا المستمر بانتظام العملية التعليمية والامتحانية، والحرص على تقديم الدعم الكامل للطلاب بمختلف الكليات، في إطار توجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، بمتابعة سير العملية الامتحانية والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب.