يوم قاسٍ .. أيمن يونس بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية: زعلانين ومقهورين قوي

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، دعمه الكامل للفريق والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، عقب خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه على منصة “إكس”: “زعلانين أوي ومقهورين جدًا أكيد.. بس برده مافيش حساب ولا كلام ولا نقد سلبي، فكلنا داعمين للفريق ومعتمد، بس لازم تفرحونا وتكسبوا الدوري، كلامنا واضح مافيش هزار”.

وأضاف أن الفريق مر بيوم صعب وقاسٍ للغاية، مؤكدًا أن هذه اللحظات جزء من كرة القدم، وكتب: “عموماً يوم قاسي وسيء جدًا لينا”.

واختتم قائلًا: “وفي ظل كل هذه الأجواء الحزينة دي لازم نوجه كل الاحترام والتقدير لجمهور الزمالك الرائع العظيم”.

اتحاد العاصمة بطلاً لكأس الكونفدرالية

وتوّج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.