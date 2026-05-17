علاء عبدالغني: معتمد جمال «مظلوم» .. ويجب دعم اللاعبين قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

تحدّث علاء عبدالغني نجم نادي الزمالك السابق، عن خسارة الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، مؤكدًا أن الفريق تأثر بالضغط الجماهيري خلال المباراة النهائية، خاصة من جانب اللاعبين الشباب.

وقال علاء عبد الغني في تصريحاته عبر برنامج ستاد المحور: "لاعبو الزمالك الشباب لم يتحملوا الضغط الجماهيري خلال المباراة أمام اتحاد العاصمة".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أحمد فتوح لم يظهر بشكل جيد، وأراه أسوأ لاعب في المباراة بسبب مستواه الفني خلال اللقاء".

وأردف: "غياب محمود بنتايج أثر بشكل واضح على مستوى الفريق، والزمالك افتقد بعض الحلول المهمة في المباراة النهائية".

واختتم تصريحاته قائلًا:"كان يجب على معتمد جمال غلق نصف الملعب أمام اتحاد العاصمة، ومن وجهة نظري معتمد جمال مظلوم في توقيت توليه قيادة الفريق وأيضاً ليس لديه شئ الآن سوى دعم لاعبيه قبل مباراة سيراميكا في الدوري".