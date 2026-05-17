حمادة عبداللطيف: لاعبو الزمالك غير مُؤهلين للنهائيات.. ومعتمد جمال يتحمل خسارة الكونفدرالية

أكد حمادة عبد اللطيف أن هناك لاعبين داخل صفوف نادي الزمالك غير مؤهلين لخوض المباريات النهائية، وذلك بعد خسارة الفريق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة.



وقال “عبد اللطيف”، في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج «الكلاسيكو»، إن بعض لاعبي الزمالك لا يتحملون ضغط النهائيات ولم يكونوا مستعدين نفسيًا، مضيفًا: «في لاعيبة مش مستحملة ضغط المباريات النهائية ومش مصدقين نفسهم».

وأضاف أن معتمد جمال أخطأ في التشكيل خلال مواجهة اتحاد العاصمة، مؤكدًا أنه كان يجب الدفع بأحمد ربيع أساسيًا في المباراة.

وتابع: «معتمد جمال يتحمل خسارة الكونفدرالية، ولاعبو الزمالك كانوا يفكرون في لحظة التتويج بدل التركيز في المباراة».