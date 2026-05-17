رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز تخصيص العشر الأوائل من ذي الحجة بقيام الليل في جماعة؟.. علي جمعة يجيب

د. علي جمعة
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، جواز إقامة صلاة قيام الليل بشكل جماعي خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، على غرار ما يتم العمل به في صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك. 

وأشار إلى عدم وجود أي حرج شرعي في حال تنظيم المساجد لهذه الصلوات، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه الأوقات المباركة لمضاعفة الأجر والثواب.
وجاء هذا التوضيح الفقهي رداً على تساؤل حول مدى مشروعية قيام الليل جماعة في هذه الأيام الفضيلة، حيث شدد على أهمية الإكثار من الدعاء في مواطن الإجابة المختلفة، لا سيما عند فطور الصائمين، وأثناء الصلوات المكتوبة، وفي جوف الليل.


وفي سياق متصل، استعرض المفتي السابق فضل صيام يوم عرفة، مُبيناً أنه يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة المقبلة. 

واستند في ذلك إلى الحديث النبوي الشريف الذي يعبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجائه في تكفير ذنوب العامين، مؤكداً أن رجاء المصطفى مستجاب، مما يستوجب على المسلمين الحرص الشديد على صيام هذا اليوم العظيم.

وتأتي هذه الفتوى بالتزامن مع بدء هذه الأيام التي تعد أفضل أيام الدنيا، والتي أقسم الله تعالى بها في القرآن الكريم، وخصها النبي بالصيام والذكر كأفضل الطاعات، مما يدفع المسلمين في شتى بقاع الأرض إلى تكثيف العبادات وفعل الخيرات من صدقات وزكاة وصلاة.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن وقفة عرفات لعام 1447 هجريًا ستوافق الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

ويمثل يوم عرفة أهمية كبيرة لدى المسلمين، حيث يحرص الكثيرون على صيامه لما له من فضل عظيم، لذلك فإن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 يبدأ فعليًا من هذا اليوم المبارك.

ويظل الموعد النهائي الرسمي مرتبطًا بإعلان دار الإفتاء بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة.

