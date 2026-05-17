ناقد رياضي: التشكيل سبب خسارة الزمالك للكونفدرالية.. وضرورة دعم نفسي للاعبين

قال أحمد جلال، الناقد الرياضي، إن التشكيل الذي بدأ به معتمد جمال كان سببًا رئيسيًا في خسارة نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الهزيمة أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب نهائي البطولة.

وأضاف جلال، خلال لقائه مع الإعلاميين إيهاب الكومي ومحمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جماهير الزمالك يجب ألا تحمل مسؤولية الخسارة لأي لاعب بعينه، وعلى رأسهم محمد شحاتة، مؤكدًا أن الفريق ظهر بحالة من الارتجال خلال اللقاء.

وطالب الناقد الرياضي مجلس إدارة نادي الزمالك بضرورة التعاقد مع طبيب نفسي لدعم اللاعبين بعد الخسارة، مشددًا على أن الدعم النفسي أصبح ضرورة ملحة في ظل الضغوط الكبيرة للمباريات الحاسمة.

وأتم جلال تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك سيشارك في بطولة إفريقيا المقبلة، رغم عدم حصوله على الرخصة الإفريقية للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد يستثني النادي كما حدث مع بعض الأندية في النسخة الماضية.