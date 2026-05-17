إعلام عبري: «تصفية كبار المسئولين» مفاجأة الضربة الثالثة الأمريكية على طهران

أفادت القناة 13 العبرية بأن التقديرات داخل الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن دونالد ترامب قد يصدر أمرًا بشن هجوم على إيران، وذلك رغم زيارته للصين.

ويُعد ذلك بمثابة ضربة ثقيلة على طهران التي سيكون هذا الاستهداف إذا حدث هو الثالث خلال أقل من عام.

وبحسب التقرير، فإن تصفية مسئولين كبار في النظام الإيراني سيكون من بين أهداف الهجوم.

وأضافت القناة: "الهدف هو توجيه ضربة للنظام الإيراني وإعادته إلى طاولة المفاوضات من موقع ضعف".

وأشارت إلى أن الخطط المطروحة تشمل استهداف بنى تحتية حكومية ومنشآت للطاقة ومحطات كهرباء.

كما ذكر التقرير أن التقديرات تفيد بأن سلاح الجو سيحاول، في إطار الهجوم المشترك، استهداف مسؤولين إيرانيين كبار، فيما يأمل الجيش الإسرائيلي ألا تستمر الحرب سوى أيام قليلة.