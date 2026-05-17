الحكومة البريطانية تعلن نشر نظام جديد منخفض التكلفة مضاد للمسيّرات في الشرق الأوسط

أعلنت الحكومة البريطانية عن نشر نظام جديد منخفض التكلفة مضاد للمسيّرات في الشرق الأوسط.

كما ذكرت الحكومة البريطانية أنها ستجري تزويد طائرات تايفون المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بنظام أسلحة متطور جديد ودقيق.

يأتي ذلك بعد رفض بريطاني للحرب ووقوف مع دول الخليج العربي ضد الهجمات الايرانية ضدها.

وزيرة المالية ​ريتشل ريفز

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية اليوم السبت أن وزيرة المالية ​ريتشل ريفز تعتزم الإعلان خلال أيام ‌عن تأجيل زيادة مقررة في الضريبة على وقود السيارات، كان من المقرر أن تدخل حيز ​التنفيذ في سبتمبر.

ومن المقرر أن ​ينتهي خفض مؤقت في رسوم الوقود في ⁠سبتمبر بعد تطبيقه لأول مرة ​في 2022، وهو ما سيرفع أسعار الوقود ​خمسة بنسات للتر.



لكن الحكومات البريطانية مددت هذا الخفض مرارا، وكانت أحدث مرة في الميزانية السنوية في نوفمبر .

وقالت ذا صن إن ​ريفز تستعد لتمديده مجددًا.



ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي ‌قوله "إنهم ⁠يدرسون رسوم الوقود". وردا على سؤال بشأن التقرير، قال متحدث باسم وزارة المالية البريطانية "لا نعلق على التكهنات".

وارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو ​60 بالمائة ​منذ ⁠بداية حرب إيران في نهاية فبراير.



وأكد كل من رئيس الوزراء ​البريطاني كير ستارمر وريفز أهمية ​خفض ⁠تكاليف المعيشة، حيث تُظهر استطلاعات رأي أنها مصدر قلق رئيسي للناخبين.

ومع ذلك تمثل ⁠رسوم ​الوقود مصدرًا مهمًا للإيرادات، إذ ​جمعت 24 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية الماضية. (الدولار = ​0.7507 جنيه إسترليني)