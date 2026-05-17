اقتصاد

أسعار العُملات العربية بمستهل تعاملات اليوم الأحد 17-5-2026

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية، في مصر مستهل تعاملات اليوم الأحد 17 مايو 2026، في البنك الأهلي وفقاً لآخر تحديثات.
 

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 17 مايو 2026
بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 167.56 جنيه.
سعر البيع: 172.86 جنيه.

سجّل الريال السعودي أكثر العُملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد17-5-2026:
سعر الشراء: 14.04 جنيه.
سعر البيع: 14.11 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 14.37 جنيه.
سعر البيع: 14.41 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء:137.97 جنيه
سعر البيع :140.43 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 13.41 جنيه.
سعر البيع: 14.45 جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 73.68 جنيه.
سعر البيع: 74.78 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم الأحد:
سعر الشراء: 135.21 جنيه.
سعر البيع: 137.53 جنيه.
 

الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي. 

